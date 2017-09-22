Франция пригрозила пропустить Игры-2018 из-за ситуации на Корейском полуострове

Сборная Франции не поедет на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчане, если спортсменам не гарантируют безопасность, заявила министр спорта Франции Лора Флессель.
По ее словам, если кризис усугубится и «безопасность не будет гарантирована, французская команда останется дома», передает ТАСС.
КНДР в сентябре провела ядерное испытание и очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над японским Хоккайдо. СБ ООН в ответ ужесточил санкции против Северной Кореи.
Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, не исключил, что США для защиты себя или союзников придется «полностью уничтожить» КНДР. В ответ Ким Чен Ын пообещал «маразматику» Трампу ответ действием.
Олимпиада 2018 года пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
КНДР в сентябре провела ядерное испытание и очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над японским Хоккайдо. СБ ООН в ответ ужесточил санкции против Северной Кореи.
Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, не исключил, что США для защиты себя или союзников придется «полностью уничтожить» КНДР. В ответ Ким Чен Ын пообещал «маразматику» Трампу ответ действием.
Олимпиада 2018 года пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
Комментарии