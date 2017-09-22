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    Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» стартовала с Плесецка

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    Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» стартовала с Плесецка

    Ракета <nobr>«Союз-2</nobr>.1б» со спутником <nobr>«Глонасс-М»</nobr> стартовала с Плесецка

    На космодроме Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутником системы глобального позиционирования ГЛОНАСС.

    Запуск был проведен в 03:03 по Москве и прошел успешно. Общее руководством пуском осуществлял командующий Космическими войсками ВКС генерал-полковник Александр Головко, сообщает «Интерфакс».

    Двигатели ракеты-носителя будут работать примерно 9 минут, после чего от ее третьей ступени отделится космическая головная часть в составе разгонного блока «Фрегат» и космическим аппаратом «Глонасс-М». Дальнейшее выведение спутника будет осуществляться за счет нескольких включений двигательной установки разгонного блока. Выведение спутника на целевую орбиту ожидается после 06:30.

    По состоянию на 21 сентября в составе орбитальной группировки системы ГЛОНАСС насчитывалось 25 космических аппаратов. Из низ 23 использовались по целевому назначению, 1 — на исследовании главного конструктора, 1 — на этапе летных испытаний.

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