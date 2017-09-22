Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» стартовала с Плесецка

На космодроме Плесецк запустили
ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутником системы глобального позиционирования ГЛОНАСС.
Запуск был проведен в 03:03 по Москве и прошел успешно. Общее руководством пуском осуществлял командующий Космическими войсками ВКС генерал-полковник Александр Головко, сообщает «Интерфакс».
Двигатели ракеты-носителя будут работать примерно 9 минут, после чего от ее третьей ступени отделится космическая головная часть в составе разгонного блока «Фрегат» и космическим аппаратом «Глонасс-М». Дальнейшее выведение спутника будет осуществляться за счет нескольких включений двигательной установки разгонного блока. Выведение спутника на целевую орбиту ожидается после 06:30.
По состоянию на 21 сентября в составе орбитальной группировки системы ГЛОНАСС насчитывалось 25 космических аппаратов. Из низ 23 использовались по целевому назначению, 1 — на исследовании главного конструктора, 1 — на этапе летных испытаний.
Двигатели ракеты-носителя будут работать примерно 9 минут, после чего от ее третьей ступени отделится космическая головная часть в составе разгонного блока «Фрегат» и космическим аппаратом «Глонасс-М». Дальнейшее выведение спутника будет осуществляться за счет нескольких включений двигательной установки разгонного блока. Выведение спутника на целевую орбиту ожидается после 06:30.
По состоянию на 21 сентября в составе орбитальной группировки системы ГЛОНАСС насчитывалось 25 космических аппаратов. Из низ 23 использовались по целевому назначению, 1 — на исследовании главного конструктора, 1 — на этапе летных испытаний.
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