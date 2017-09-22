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    Ростовские следователи готовят вопросы к владельцу сгоревшего отеля. Ростов-на-Дону, Следственный комитет, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРостовские следователи готовят вопросы к владельцу сгоревшего отеля

    Ростовские следователи готовят вопросы к владельцу сгоревшего отеля

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    Ростовские следователи готовят вопросы к владельцу сгоревшего отеля

    Ростовские следователи готовят вопросы к владельцу сгоревшего отеля

    Ростовские следователи готовят вопросы к владельцу сгоревшего отеля

      Сгоревшую гостиницу в центре Ростова-на-Дону открыли лишь год назад. Казалось бы, новое здание. Но у правоохранителей теперь немало вопросов к строителям и владельцу отеля.

      Евгений Кондратьев, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области: «Фасад выполнен из горючего легковоспламеняемого материала, в том числе с токсичными элементами, что создает дополнительную угрозу быстрого распространения по всему периметру и с выходом на кровлю».

      Пламя охватило десятиэтажное здание в считаные минуты. Люди в панике выбегали из отеля. Огонь грозил перекинуться на соседние дома и на детский сад, в котором в это время как раз был тихий час. Спасатели параллельно выносили детей из кроваток и выводили взрослых из ближайших домов.

      Только через час спасатели смогли локализовать пожар. Тогда и нашли двух погибших — мужчина и женщина отравились угарным газом. Позже стало известно, что оба они работали в гостинице администраторами.

      Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре. Сейчас опрашивают владельцев гостиницы, будут изъяты разрешительные документы на строительство и проведены все необходимые экспертизы.

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