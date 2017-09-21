Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    Учитель прокомментировал выдвижение фильма «Нелюбовь» на «Оскар». Оскар, кино, награды и премии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчитель прокомментировал выдвижение фильма «Нелюбовь» на «Оскар»

    Учитель прокомментировал выдвижение фильма «Нелюбовь» на «Оскар»

    комментировать
    • Фото: Сергей Коньков / ТАСС
    Учитель прокомментировал выдвижение фильма «Нелюбовь» на «Оскар»

    Учитель прокомментировал выдвижение фильма «Нелюбовь» на «Оскар»

    Учитель прокомментировал выдвижение фильма «Нелюбовь» на «Оскар»
    • Фото: Сергей Коньков / ТАСС

      • «Правильный выбор»: кинорежиссер Алексей Учитель высказался по поводу выдвижения фильма Андрея Звягинцева на соискание премии «Оскар».

      Алексей Учитель, режиссер: «Комитет сделал очень хороший выбор, справедливый, правильный. Было несколько достойных картин, но „Нелюбовь“, безусловно, заслуживает того, чтобы претендовать на „Оскар“. Я очень рад, что это случилось».

      Учитель сам является членом Российского оскаровского комитета. Кроме того, его фильм «Матильда» также рассматривали в качестве претендента. Режиссер подчеркнул: то, что «Матильда» не пройдет, было очевидно, а «Нелюбовь» — фильм с прокатной историей, «там есть, чем гордиться», передает ТАСС.

      Напомним, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева в четверг выдвинули на премию «Оскар». Ранее эта картина получила приз жюри на Каннском кинофестивале.

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru