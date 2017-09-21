Учитель прокомментировал выдвижение фильма «Нелюбовь» на «Оскар»

«Правильный выбор»: кинорежиссер Алексей Учитель высказался по поводу выдвижения фильма Андрея Звягинцева на соискание премии «Оскар».
Алексей Учитель, режиссер: «Комитет сделал очень хороший выбор, справедливый, правильный. Было несколько достойных картин, но „Нелюбовь“, безусловно, заслуживает того, чтобы претендовать на „Оскар“. Я очень рад, что это случилось».
Учитель сам является членом Российского оскаровского комитета. Кроме того, его фильм «Матильда» также рассматривали в качестве претендента. Режиссер подчеркнул: то, что «Матильда» не пройдет, было очевидно, а «Нелюбовь» — фильм с прокатной историей, «там есть, чем гордиться», передает ТАСС.
Напомним, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева в четверг выдвинули на премию «Оскар». Ранее эта картина получила приз жюри на Каннском кинофестивале.
Учитель сам является членом Российского оскаровского комитета. Кроме того, его фильм «Матильда» также рассматривали в качестве претендента. Режиссер подчеркнул: то, что «Матильда» не пройдет, было очевидно, а «Нелюбовь» — фильм с прокатной историей, «там есть, чем гордиться», передает ТАСС.
Напомним, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева в четверг выдвинули на премию «Оскар». Ранее эта картина получила приз жюри на Каннском кинофестивале.
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