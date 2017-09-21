Лавров с осторожным оптимизмом оценивает ситуацию в Сирии

Развитие ситуации в Сирии после договоренностей по четырем зонам деэскалации дает повод для осторожного оптимизма. Об этом с трибуны ГА ООН заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что эти договоренности «создают условия для дальнейшего продвижения к выполнению резолюции №2254 на основе прямого диалога между правительством и оппозицией, для объединения их усилий в интересах скорейшей ликвидации террористического очага и установления мира на всей территории страны, восстановления ее единства, решения острых гуманитарных проблем».
По словам министра, самые срочные задачи в Сирии — это «увеличение поставок гуманитарной помощи и разминирование освобожденных территорий», передает ТАСС.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Убеждены, что к этим процессам при лидирующей роли ООН и без каких либо предварительных условий должны подключиться все те, кто искренне желает мира Сирии и ее народу».
По словам министра, самые срочные задачи в Сирии — это «увеличение поставок гуманитарной помощи и разминирование освобожденных территорий», передает ТАСС.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Убеждены, что к этим процессам при лидирующей роли ООН и без каких либо предварительных условий должны подключиться все те, кто искренне желает мира Сирии и ее народу».
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