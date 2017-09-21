Пёс
ТВ-Эфир
Пёс

    Актер и сценарист Виктор Мережко госпитализирован в Москве

    комментировать
    • Фото: Клюшкин Виктор / ТАСС
    Актер и сценарист Виктор Мережко госпитализирован в Москве

    Актер и сценарист Виктор Мережко госпитализирован в Москве

    Актер и сценарист Виктор Мережко госпитализирован в Москве
  • Фото: Клюшкин Виктор / ТАСС

    • Известный российский сценарист, актер и режиссер Виктор Мережко госпитализирован в Боткинскую больницу в Москве.

    Об этом РИА Новости сообщили в Союзе кинематографистов России. Мережко стало плохо, ему вызвали скорую.

    Как рассказали в окружении Мережко, еще в среду вечером сценарист возвращался с фестиваля «Евразийский мост» в Ялте и чувствовал себя хорошо.

    Напомним, в июле Мережко отметил 80-летний юбилей.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru