Актер и сценарист Виктор Мережко госпитализирован в Москве

Известный российский сценарист, актер и режиссер Виктор Мережко госпитализирован в Боткинскую больницу в Москве.
Об этом РИА Новости сообщили в Союзе кинематографистов России. Мережко стало плохо, ему вызвали скорую.
Как рассказали в окружении Мережко, еще в среду вечером сценарист возвращался с фестиваля «Евразийский мост» в Ялте и чувствовал себя хорошо.
Напомним, в июле Мережко отметил 80-летний юбилей.
Как рассказали в окружении Мережко, еще в среду вечером сценарист возвращался с фестиваля «Евразийский мост» в Ялте и чувствовал себя хорошо.
Напомним, в июле Мережко отметил 80-летний юбилей.
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