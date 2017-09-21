Лавров призвал прекратить «военную истерию» вокруг КНДР

Москва осуждает
«ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна», но нагнетание «военной истерии» вокруг ситуации с КНДР — «не просто тупиковый, а губительный путь», заявил Сергей Лавров, выступая с трибуны Генассамблеи ООН.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Все резолюции Совета Безопасности надо выполнять. Но все они, наряду с санкциями, содержат положения о необходимости возврата к переговорам.
Призываем прекратить блокировать эти положения, альтернативы политико-дипломатическим методам урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова на основе диалога между всеми заинтересованными сторонами не существует».
Он также призвал «ответственных членов мирового сообщества» поддержать российско-китайскую дорожную карту по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, передает «Интерфакс».
Призываем прекратить блокировать эти положения, альтернативы политико-дипломатическим методам урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова на основе диалога между всеми заинтересованными сторонами не существует».
Он также призвал «ответственных членов мирового сообщества» поддержать российско-китайскую дорожную карту по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, передает «Интерфакс».
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