Лавров: Киев изобретает уловки, чтобы не выполнять «Минск-2»

Украина изобретает новые уловки для того, чтобы не выполнять минские договоренности по урегулированию в Донбассе, но Москва готова к конструктивной работе по этой проблематике.
Но даже в таких условиях Москва нацелена «на конструктивную работу, поиск общеприемлемых путей реализации минских договоренностей», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая с трибуны Генассамблеи ООН.
По словам Лаврова, Москва рассчитывает на конструктивную работу с европейскими партнерами и США по российской инициативе по контингенту ООН в Донбассе, передает РИА Новости.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Рассчитываем, что российское предложение будет способствовать урегулированию внутриукраинского кризиса».
По словам Лаврова, Москва рассчитывает на конструктивную работу с европейскими партнерами и США по российской инициативе по контингенту ООН в Донбассе, передает РИА Новости.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Рассчитываем, что российское предложение будет способствовать урегулированию внутриукраинского кризиса».
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