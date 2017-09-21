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    Петербургская филармония в наступающем сезоне зазвучит по-новому. Санкт-Петербург, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургская филармония в наступающем сезоне зазвучит по-новому

    Петербургская филармония в наступающем сезоне зазвучит по-новому

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    Петербургская филармония в наступающем сезоне зазвучит по-новому

    Петербургская филармония в наступающем сезоне зазвучит <nobr>по-новому</nobr>

      Худрук Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов рассказал о том, что ждет ценителей классической музыки в самое ближайшее время.

      Новый уникальный концертный рояль «Бёзендорфер» украсит своим звучанием Большой зал Санкт-Петербургской филармонии в наступающем сезоне. Сегодня художественный руководитель Юрий Темирканов и команда академического учреждения рассказали, чем будут радовать зрителей в этом году.

      Открытие сезона в филармонии состоится 24 сентября. Дирижировать будет сам маэстро Темирканов. Первый концерт приурочили ко дню рождения Дмитрия Шостаковича.

      Кстати, он был отчаянным футбольным болельщиком, поэтому в 2018 году на чемпионате мира по футболу к произведениям прославленного ленинградского композитора еще не раз вернуться.

      Откроет сезон Первая симфония и Первый скрипичный концерт Шостаковича. Солистом выступит австрийский скрипач Юлиан Рахлин, которого Юрий Темирканов называет феноменальным музыкантом.

      В декабре состоится традиционный фестиваль «Площадь Искусств», на котором самым желанным гостем станет Родион Щедрин. В этом году знаменитому композитору исполняется 85 лет. А уже в октябре симфонический оркестр филармонии отправляется покорять зрителей Старого Света. Гастроли петербургских музыкантов пройдут в Великобритании, Испании и Франции.

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