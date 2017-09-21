США поддержали идею Киева о вводе миссии ООН в Донбасс

Президент Украины Пётр Порошенко выступил с заявлением после встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
Порошенко сообщил, что США полностью поддерживают идею о размещении в Донбассе, на неподконтрольной Киеву территории, контингента ООН.
Пётр Порошенко: «Важно, что США полностью поддержали предложения, озвученные нами еще в 2015 году, относительно размещения миссии ООН с мандатом СБ ООН, включая неконтролируемый участок украино-российской границы».
По его словам, цель ввода этого контингента — «деоккупация, возобновление суверенитета и принесение мира» на Украину, передает ТАСС.
Кроме того, как заявил Порошенко, на встрече обсуждалось расширение сотрудничества в экономической сфере и усиление взаимодействия в военной области.
Пётр Порошенко: «Встреча была чрезвычайно продуктивная, мы ощутили настоящее плечо нашего друга и партнера».
Напомним, что президент России Владимир Путин ранее выступал с инициативой размещения миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе. Он допускал и размещение контингента на других территориях Донбасса, где работают сотрудники ОБСЕ. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров отмечал, что миссия ООН должна быть развернута только с согласия всех сторон конфликта.
Пётр Порошенко: «Важно, что США полностью поддержали предложения, озвученные нами еще в 2015 году, относительно размещения миссии ООН с мандатом СБ ООН, включая неконтролируемый участок украино-российской границы».
По его словам, цель ввода этого контингента — «деоккупация, возобновление суверенитета и принесение мира» на Украину, передает ТАСС.
Кроме того, как заявил Порошенко, на встрече обсуждалось расширение сотрудничества в экономической сфере и усиление взаимодействия в военной области.
Пётр Порошенко: «Встреча была чрезвычайно продуктивная, мы ощутили настоящее плечо нашего друга и партнера».
Напомним, что президент России Владимир Путин ранее выступал с инициативой размещения миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе. Он допускал и размещение контингента на других территориях Донбасса, где работают сотрудники ОБСЕ. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров отмечал, что миссия ООН должна быть развернута только с согласия всех сторон конфликта.
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