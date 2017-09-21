Пёс
ТВ-Эфир
Пёс

    США поддержали идею Киева о вводе миссии ООН в Донбасс

    2 комментария

    США поддержали идею Киева о вводе миссии ООН в Донбасс

    США поддержали идею Киева о вводе миссии ООН в Донбасс

    Президент Украины Пётр Порошенко выступил с заявлением после встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

    Порошенко сообщил, что США полностью поддерживают идею о размещении в Донбассе, на неподконтрольной Киеву территории, контингента ООН.

    Пётр Порошенко: «Важно, что США полностью поддержали предложения, озвученные нами еще в 2015 году, относительно размещения миссии ООН с мандатом СБ ООН, включая неконтролируемый участок украино-российской границы».

    По его словам, цель ввода этого контингента — «деоккупация, возобновление суверенитета и принесение мира» на Украину, передает ТАСС.

    Кроме того, как заявил Порошенко, на встрече обсуждалось расширение сотрудничества в экономической сфере и усиление взаимодействия в военной области.

    Пётр Порошенко: «Встреча была чрезвычайно продуктивная, мы ощутили настоящее плечо нашего друга и партнера».

    Напомним, что президент России Владимир Путин ранее выступал с инициативой размещения миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе. Он допускал и размещение контингента на других территориях Донбасса, где работают сотрудники ОБСЕ. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров отмечал, что миссия ООН должна быть развернута только с согласия всех сторон конфликта.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru