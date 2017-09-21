Пёс
ТВ-Эфир
Пёс
21 сентября, 21:00
Выступление Сергея Лаврова в ООН

    В Конгрессе США отложили слушания с участием Касперского

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович
    В Конгрессе США отложили слушания с участием Касперского

    В Конгрессе США отложили слушания с участием Касперского

    В Конгрессе США отложили слушания с участием Касперского
  • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович

    • Слушания в Конгрессе США с участием главы «Лаборатории Касперского» отложены. Об этом Евгений Касперский сообщил в своем Twitter.

    Евгений Касперский: «Только что мне сообщили, что слушания в Конгрессе США отложили на неопределенное время».



    смотретьВ Европе раскритиковали запрет властей США на программы «Лаборатории Касперского»
    В Европе раскритиковали запрет властей США на программы «Лаборатории Касперского»
    Ранее сообщалось, что министерство внутренней безопасности запретило американским госструктурам использовать программное обеспечение от «Лаборатории Касперского», поскольку ее сотрудники якобы могут быть связаны с российскими спецслужбами. Евгений Касперский все обвинения отверг и согласился выступить в Конгрессе США для защиты своей позиции. Изначально предполагалось, что слушания состоятся 27 сентября.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru