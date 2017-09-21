В Конгрессе США отложили слушания с участием Касперского

Слушания в Конгрессе США с участием главы «Лаборатории Касперского» отложены. Об этом Евгений Касперский сообщил в своем Twitter.
Евгений Касперский: «Только что мне сообщили, что слушания в Конгрессе США отложили на неопределенное время».
Ранее сообщалось, что министерство внутренней безопасности запретило американским госструктурам использовать программное обеспечение от «Лаборатории Касперского», поскольку ее сотрудники якобы могут быть связаны с российскими спецслужбами. Евгений Касперский все обвинения отверг и согласился выступить в Конгрессе США для защиты своей позиции. Изначально предполагалось, что слушания состоятся 27 сентября.
Только что мне сообщили, что слушания в Конгрессе США отложили на неопределённое время.— Евгений Касперский (@e_kaspersky_ru) 21 сентября 2017 г.
Ранее сообщалось, что министерство внутренней безопасности запретило американским госструктурам использовать программное обеспечение от «Лаборатории Касперского», поскольку ее сотрудники якобы могут быть связаны с российскими спецслужбами. Евгений Касперский все обвинения отверг и согласился выступить в Конгрессе США для защиты своей позиции. Изначально предполагалось, что слушания состоятся 27 сентября.
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