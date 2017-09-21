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    Архитекторы спасли от сноса сгоревшее здание библиотеки ИНИОН. архитектура, библиотеки и книгоиздание, история, Москва, РАН. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАрхитекторы спасли от сноса сгоревшее здание библиотеки ИНИОН

    Архитекторы спасли от сноса сгоревшее здание библиотеки ИНИОН

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    Архитекторы спасли от сноса сгоревшее здание библиотеки ИНИОН

    Архитекторы спасли от сноса сгоревшее здание библиотеки ИНИОН

    Архитекторы спасли от сноса сгоревшее здание библиотеки ИНИОН

      Символ другой эпохи — библиотеку ИНИОН — собираются восстанавливать. После пожара ее хотели снести. Но именитые архитекторы не дали это сделать, доказав, что нельзя уничтожать образец советского модернизма.

      Пожар в 2015 году уничтожил более 5 миллионов книг из редчайшей коллекции библиотеки ИНИОН Российской академии наук. И едва не погубил один из символов советской Москвы, образец модернисткой архитектуры.

      Юрий Пивоваров, академик РАН, научный руководитель Института научной информации по общественным наукам: «Там есть дом — институт мировой экономики. Я там аспирантом был, я тогда за границей не бывал. Я подумал: вот так за границей. Здесь вода, а наверху были колпаки. Стеклянные, некоторые сохранились. Через них шел воздух. Это было совершенно уникально. Вы входили как в космический объект».

      Калининградский Дом советов у иностранцев вызывает восхищение, у местных — споры. Долгострой, заложенный еще в 70-м, предлагают снести. И только профессиональные архитекторы отстаивают его ценность.

      Александр Невежин, архитектор: «Можно было его в крайнем случае реконструировать под гостиницу. И назвать гостиница „Россия“. Это бы говорило о том, что мы приглашаем в гости. Как доминирующее такое функциональное здание».

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Сергея Сыркина.

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