Архитекторы спасли от сноса сгоревшее здание библиотеки ИНИОН

Символ другой эпохи — библиотеку ИНИОН — собираются восстанавливать. После пожара ее хотели снести. Но именитые архитекторы не дали это сделать, доказав, что нельзя уничтожать образец советского модернизма.
Пожар в 2015 году уничтожил более 5 миллионов книг из редчайшей коллекции библиотеки ИНИОН Российской академии наук. И едва не погубил один из символов советской Москвы, образец модернисткой архитектуры.
Юрий Пивоваров, академик РАН, научный руководитель Института научной информации по общественным наукам: «Там есть дом — институт мировой экономики. Я там аспирантом был, я тогда за границей не бывал. Я подумал: вот так за границей. Здесь вода, а наверху были колпаки. Стеклянные, некоторые сохранились. Через них шел воздух. Это было совершенно уникально. Вы входили как в космический объект».
Калининградский Дом советов у иностранцев вызывает восхищение, у местных — споры. Долгострой, заложенный еще в 70-м, предлагают снести. И только профессиональные архитекторы отстаивают его ценность.
Александр Невежин, архитектор: «Можно было его в крайнем случае реконструировать под гостиницу. И назвать гостиница „Россия“. Это бы говорило о том, что мы приглашаем в гости. Как доминирующее такое функциональное здание».
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Сергея Сыркина.
Юрий Пивоваров, академик РАН, научный руководитель Института научной информации по общественным наукам: «Там есть дом — институт мировой экономики. Я там аспирантом был, я тогда за границей не бывал. Я подумал: вот так за границей. Здесь вода, а наверху были колпаки. Стеклянные, некоторые сохранились. Через них шел воздух. Это было совершенно уникально. Вы входили как в космический объект».
Калининградский Дом советов у иностранцев вызывает восхищение, у местных — споры. Долгострой, заложенный еще в 70-м, предлагают снести. И только профессиональные архитекторы отстаивают его ценность.
Александр Невежин, архитектор: «Можно было его в крайнем случае реконструировать под гостиницу. И назвать гостиница „Россия“. Это бы говорило о том, что мы приглашаем в гости. Как доминирующее такое функциональное здание».
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Сергея Сыркина.
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