Грузчик в аэропорту Сингапура умышленно сменил бирки на 286 чемоданах

В сингапурском аэропорту Чанги, который считают одним из лучших в мире, задержали багажного хулигана.

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Как выяснилось, 63-летний грузчик Тай Бун Ке каждый день на протяжении трех месяцев менял бирки на чемоданах. В результате багаж улетал, например, вместо Манилы во Франкфурт.



Всего таким образом грузчик обработал 286 чемоданов. На вопрос о том, зачем он это делал, ответа мужчина не дает, но вину собирается признать и понести наказание. А это может быть до года тюрьмы.



Чанги — это еще и один из самых оживленных аэропортов мира. Ежедневно через него проходит 70 тысяч чемоданов.