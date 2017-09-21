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    Грузчик в аэропорту Сингапура умышленно сменил бирки на 286 чемоданах. аэропорты, Сингапур, хулиганство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГрузчик в аэропорту Сингапура умышленно сменил бирки на 286 чемоданах

    Грузчик в аэропорту Сингапура умышленно сменил бирки на 286 чемоданах

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    Грузчик в аэропорту Сингапура умышленно сменил бирки на 286 чемоданах

    Грузчик в аэропорту Сингапура умышленно сменил бирки на 286 чемоданах

      В сингапурском аэропорту Чанги, который считают одним из лучших в мире, задержали багажного хулигана.

      Как выяснилось, 63-летний грузчик Тай Бун Ке каждый день на протяжении трех месяцев менял бирки на чемоданах. В результате багаж улетал, например, вместо Манилы во Франкфурт.

      Всего таким образом грузчик обработал 286 чемоданов. На вопрос о том, зачем он это делал, ответа мужчина не дает, но вину собирается признать и понести наказание. А это может быть до года тюрьмы.

      Чанги — это еще и один из самых оживленных аэропортов мира. Ежедневно через него проходит 70 тысяч чемоданов.

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