Трамп объявил о расширении санкций против Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп заявил об ужесточении санкций в отношении ряда частных лиц и компаний, которые ведут торговлю с КНДР.
Минфин США получил дополнительные полномочия по введению санкций против Северной Кореи. Об этом сообщил американский лидер, передает «Интерфакс».
Дональд Трамп: «Новый исполнительный указ прекратит финансовые потоки, которые питают усилия Северной Кореи в разработках самого смертоносного оружия».
По его словам, указ, в частности, дает право применять ограничения против любого банка, сотрудничающего с Пхеньяном. Решение о новых санкциях, как пояснил Трамп, связано с ядерными испытаниями Северной Кореи. Он в очередной раз заявил, что ядерное оружие КНДР и ракетные разработки — это серьезная угроза миру и безопасности.
Дональд Трамп: «Новый исполнительный указ прекратит финансовые потоки, которые питают усилия Северной Кореи в разработках самого смертоносного оружия».
По его словам, указ, в частности, дает право применять ограничения против любого банка, сотрудничающего с Пхеньяном. Решение о новых санкциях, как пояснил Трамп, связано с ядерными испытаниями Северной Кореи. Он в очередной раз заявил, что ядерное оружие КНДР и ракетные разработки — это серьезная угроза миру и безопасности.
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