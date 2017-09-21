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21 сентября, 21:00
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    Трамп объявил о расширении санкций против Северной Кореи

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    Трамп объявил о расширении санкций против Северной Кореи

    Трамп объявил о расширении санкций против Северной Кореи

    Президент США Дональд Трамп заявил об ужесточении санкций в отношении ряда частных лиц и компаний, которые ведут торговлю с КНДР.

    Минфин США получил дополнительные полномочия по введению санкций против Северной Кореи. Об этом сообщил американский лидер, передает «Интерфакс».

    Дональд Трамп: «Новый исполнительный указ прекратит финансовые потоки, которые питают усилия Северной Кореи в разработках самого смертоносного оружия».

    По его словам, указ, в частности, дает право применять ограничения против любого банка, сотрудничающего с Пхеньяном. Решение о новых санкциях, как пояснил Трамп, связано с ядерными испытаниями Северной Кореи. Он в очередной раз заявил, что ядерное оружие КНДР и ракетные разработки — это серьезная угроза миру и безопасности.

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