США могли поставлять оружие в Сирию через Германию без ведома Берлина

В немецкой прессе сегодня обсуждают новые подробности скандала с вооружением сирийских экстремистов. Ранее появились данные о том, что Пентагон через частные компании закупал на постсоветском пространстве оружие. Автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы и боеприпасы к ним тоннами переправлялись через базу американских ВВС Рамштайн. Следом за прессой вопросы появились и у политиков.
То, что американцы ведут себя в Германии как у себя дома, не обращая внимания на суверенитет страны, ни для кого здесь особым секретом не является. Вспомнить лишь скандал с прослушкой телефонных разговоров Ангелы Меркель, которая велась прямо с крыши посольства США. Ну а существование на немецкой территории независимого американского анклава, базы в Рамштайне, — вообще повод для целого ряда скандалов.
Авиабаза ВВС США в Рамштайне — крупнейшая за пределами страны. Это и главный опорный пункт НАТО в Европе. Здесь служат 15 тысяч военнослужащих и 25 тысяч гражданских специалистов. Протесты населения особенно вызывает размещение здесь 603-го центра воздушных и космических операций, откуда осуществляется управление всеми беспилотниками США на Ближнем Востоке.
И вот стали известны новые подробности еще одного громкого скандала. В течение нескольких месяцев сотрудники влиятельной немецкой газеты Süddeutsche Zeitung и специалисты других стран собирали сведения о незаконных поставках через Рамштайн оружия и боеприпасов для антиправительственных сил в Сирии, причем не просто оружия, а оружия российского производства с целью замести следы. Оружие поставлялось в рамках программы ЦРУ, одобренной еще в 2013 году при Обаме. Лишь совсем недавно ЦРУ попросило Трампа ее закрыть.
Подобная практика представляет собой явное нарушение немецкого законодательства. Для транспортировки боевого оружия через территорию ФРГ требуется особое разрешение. Поэтому депутат бундестага от партии «зеленых», которая может после выборов войти в правящую коалицию, направил официальный запрос в министерство иностранных дел Германии.
В ответе за подписью заместителя министра говорится, что федеральное правительство не располагает собственной подтвержденной информацией о том, что компании США осуществляют поставки в Сирию оружия и боеприпасов российского, белорусского или восточноевропейского производства через военную базу США в Германии. Это может означать, что американцы санкции на поставки не запрашивали.
Подробности — в сюжете обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Авиабаза ВВС США в Рамштайне — крупнейшая за пределами страны. Это и главный опорный пункт НАТО в Европе. Здесь служат 15 тысяч военнослужащих и 25 тысяч гражданских специалистов. Протесты населения особенно вызывает размещение здесь 603-го центра воздушных и космических операций, откуда осуществляется управление всеми беспилотниками США на Ближнем Востоке.
И вот стали известны новые подробности еще одного громкого скандала. В течение нескольких месяцев сотрудники влиятельной немецкой газеты Süddeutsche Zeitung и специалисты других стран собирали сведения о незаконных поставках через Рамштайн оружия и боеприпасов для антиправительственных сил в Сирии, причем не просто оружия, а оружия российского производства с целью замести следы. Оружие поставлялось в рамках программы ЦРУ, одобренной еще в 2013 году при Обаме. Лишь совсем недавно ЦРУ попросило Трампа ее закрыть.
Подобная практика представляет собой явное нарушение немецкого законодательства. Для транспортировки боевого оружия через территорию ФРГ требуется особое разрешение. Поэтому депутат бундестага от партии «зеленых», которая может после выборов войти в правящую коалицию, направил официальный запрос в министерство иностранных дел Германии.
В ответе за подписью заместителя министра говорится, что федеральное правительство не располагает собственной подтвержденной информацией о том, что компании США осуществляют поставки в Сирию оружия и боеприпасов российского, белорусского или восточноевропейского производства через военную базу США в Германии. Это может означать, что американцы санкции на поставки не запрашивали.
Подробности — в сюжете обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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