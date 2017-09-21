Мастера балета подарили Диане Вишнёвой гала-концерт в честь открытия студии танца

Впервые в России открылась студия танца, которая позволит и профессионалам, и начинающим любителям встать у одного балетного станка.

Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнёва презентовала в Петербурге свой проект, который открыли в Новой Голландии. Студия Context Pro является логичным продолжение фестиваля Вишнёвой, который в этом году будет уже пятым по счету. Новый проект, в первую очередь, даст возможности лаборатории для творчества молодых хореографов.



По случаю открытия собственной студии Диана Вишнёва пригласила друзей отметить это событие гала-концертом. Во дворе исторического здания под названием «Бутылка» поставили подмостки, на которых солисты ведущих театров страны преподнесут прима-балерине свои подарки в форме танца.



На гала-концерт, проведенном на свежем воздухе, артисты и хореографы дали и специально подготовленные номера, и премьерные для Петербурга балеты. Абсолютной сенсацией стал показ фрагмента постановки Большого театра «Нуреев» Серебрянникова. Идея исходила от исполнителя главной партии Дениса Савина. Премьеру в Москве отложили.



Диана Вишнёва, прима-балерина Мариинского театра: «Это прекрасная идея, замечательная история. Мы спросили согласие Кирилла. Это определенно поддержка Кирилла Серебренникова».



Для всех, кто в этот день появился в Новой Голландии, вечер оказался настолько красивым и необычным, что можно с уверенностью сказать: в Петербурге открыто еще одно место, связанное с большим балетом.



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