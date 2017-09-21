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21 сентября, 21:00
Выступление Сергея Лаврова в ООН
    Мастера балета подарили Диане Вишнёвой гала-концерт в честь открытия студии танца. Санкт-Петербург, балет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМастера балета подарили Диане Вишнёвой гала-концерт в честь открытия студии танца

    Мастера балета подарили Диане Вишнёвой гала-концерт в честь открытия студии танца

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    Мастера балета подарили Диане Вишнёвой <nobr>гала-концерт</nobr> в честь открытия студии танца

    Мастера балета подарили Диане Вишнёвой гала-концерт в честь открытия студии танца

    Мастера балета подарили Диане Вишнёвой <nobr>гала-концерт</nobr> в честь открытия студии танца

      Впервые в России открылась студия танца, которая позволит и профессионалам, и начинающим любителям встать у одного балетного станка.

      Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнёва презентовала в Петербурге свой проект, который открыли в Новой Голландии. Студия Context Pro является логичным продолжение фестиваля Вишнёвой, который в этом году будет уже пятым по счету. Новый проект, в первую очередь, даст возможности лаборатории для творчества молодых хореографов.

      По случаю открытия собственной студии Диана Вишнёва пригласила друзей отметить это событие гала-концертом. Во дворе исторического здания под названием «Бутылка» поставили подмостки, на которых солисты ведущих театров страны преподнесут прима-балерине свои подарки в форме танца.

      На гала-концерт, проведенном на свежем воздухе, артисты и хореографы дали и специально подготовленные номера, и премьерные для Петербурга балеты. Абсолютной сенсацией стал показ фрагмента постановки Большого театра «Нуреев» Серебрянникова. Идея исходила от исполнителя главной партии Дениса Савина. Премьеру в Москве отложили.

      Диана Вишнёва, прима-балерина Мариинского театра: «Это прекрасная идея, замечательная история. Мы спросили согласие Кирилла. Это определенно поддержка Кирилла Серебренникова».

      Для всех, кто в этот день появился в Новой Голландии, вечер оказался настолько красивым и необычным, что можно с уверенностью сказать: в Петербурге открыто еще одно место, связанное с большим балетом.

      Как йога может помочь правильно сделать батман, гранд-плие и современный танец, узнал корреспондент НТВ Павел Рыжков.

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