ОАЭ расследуют серьезный инцидент с лайнером в Домодедово

Авиационные власти ОАЭ выясняют обстоятельства ЧП с аэробусом А380 авиакомпании Emirates недалеко от аэропорта Домодедово.
Инцидент произошел 10 сентября, однако о нем стало известно только сегодня. В 15 км от взлетно-посадочной полосы А380, на борту которого находились 420 пассажиров и 26 членов экипажа, по неизвестным пока причинам снизился до высоты 120 м (нормальная высота в этой точке глиссады составляет более 600 м).
После этого лайнер ушел на второй круг для посадки, однако она тоже оказалась неудачной. Приземлиться А380 смог лишь с третьей попытки через 35 минут после первого захода. Обошлось без пострадавших, самолет не был поврежден.
Расследованием инцидента, который классифицируется как серьезный, занимается управление гражданской авиации ОАЭ, сообщает ТАСС.
После этого лайнер ушел на второй круг для посадки, однако она тоже оказалась неудачной. Приземлиться А380 смог лишь с третьей попытки через 35 минут после первого захода. Обошлось без пострадавших, самолет не был поврежден.
Расследованием инцидента, который классифицируется как серьезный, занимается управление гражданской авиации ОАЭ, сообщает ТАСС.
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