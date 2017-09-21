Петербургский завод, где трудился Гагарин, не признали памятником

Комитет по охране памятников Петербурга не стал включать в реестр объектов культурного наследия производственный корпус завода «Вулкан» на Петроградской стороне.
Градозащитники не смогли повлиять на решение чиновников, хотя, как рассказали в ВООПИИК, они предоставили архивные сведения, которые подтверждали, что именно в производственном корпусе в 1955 году проходил практику будущий первый космонавт Юрий Гагарин.
При этом в КГИОП отметили, что Гагарин проходил практику в другом не сохранившемся здании. Якобы это известно из открытых источников. Однако градозащитники уверяют: в советское время именно корпус 1 дома 4 по Новоладожской улице являлся заводоуправлением, так что Юрий Гагарин, без сомнений, бывал в этом здании, пишет «Фонтанка».
Между тем петербургские градозащитники отреагировали поэтическим флешмобом на решение Смольного о снятии охранного статуса со здания завода «Вулкан». Ироничные четверостишия они выкладывают в социальную сеть.
В пресс-службе комитета по охране памятников заверили, что волнение активистов преждевременно. Несмотря на то, производственный корпус завода «Вулкан» не включили в реестр объектов культурного наследия, сносить его никто не планирует. Это всё-таки историческое здание. Сохранят и мемориальную табличку первому космонавту, установленную собственником на фасаде.
При этом в КГИОП отметили, что Гагарин проходил практику в другом не сохранившемся здании. Якобы это известно из открытых источников. Однако градозащитники уверяют: в советское время именно корпус 1 дома 4 по Новоладожской улице являлся заводоуправлением, так что Юрий Гагарин, без сомнений, бывал в этом здании, пишет «Фонтанка».
Между тем петербургские градозащитники отреагировали поэтическим флешмобом на решение Смольного о снятии охранного статуса со здания завода «Вулкан». Ироничные четверостишия они выкладывают в социальную сеть.
В пресс-службе комитета по охране памятников заверили, что волнение активистов преждевременно. Несмотря на то, производственный корпус завода «Вулкан» не включили в реестр объектов культурного наследия, сносить его никто не планирует. Это всё-таки историческое здание. Сохранят и мемориальную табличку первому космонавту, установленную собственником на фасаде.
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