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    Фильм «Нелюбовь» выдвинут от России на «Оскар»

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    • Кадр из фильма «Нелюбовь», реж. Андрей Звягинцев, 2017
    Фильм «Нелюбовь» выдвинут от России на «Оскар»

    Фильм «Нелюбовь» выдвинут от России на «Оскар»

    Фильм «Нелюбовь» выдвинут от России на «Оскар»
  • Кадр из фильма «Нелюбовь», реж. Андрей Звягинцев, 2017

    • Фильм режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» выдвинут от России на соискание премии «Оскар».

    Об этом решении сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Российском оскаровском комитете, заседание которого прошло в Доме кино Союза кинематографистов.

    Ранее сообщалось, что Российский оскаровский комитет во главе с председателем Владимиром Меньшовым должен до 1 октября выдвинуть от России картину, которая могла бы претендовать на премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

    смотретьЗвягинцев с фильмом «Нелюбовь» получил приз жюри в Каннах
    Звягинцев с фильмом «Нелюбовь» получил приз жюри в Каннах
    Картина «Нелюбовь» повествует о сложном разводе молодой супружеской пары, которая так поглощена своими личными проблемами, что полностью забывает о 12-летнем сыне, который однажды убегает из дома и пропадает. В этом году фильм получил приз жюри Каннского фестиваля.

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