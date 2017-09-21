Фильм «Нелюбовь» выдвинут от России на «Оскар»

Фильм режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» выдвинут от России на соискание премии «Оскар».
Об этом решении сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Российском оскаровском комитете, заседание которого прошло в Доме кино Союза кинематографистов.
Ранее сообщалось, что Российский оскаровский комитет во главе с председателем Владимиром Меньшовым должен до 1 октября выдвинуть от России картину, которая могла бы претендовать на премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Картина «Нелюбовь» повествует о сложном разводе молодой супружеской пары, которая так поглощена своими личными проблемами, что полностью забывает о 12-летнем сыне, который однажды убегает из дома и пропадает. В этом году фильм получил приз жюри Каннского фестиваля.
Ранее сообщалось, что Российский оскаровский комитет во главе с председателем Владимиром Меньшовым должен до 1 октября выдвинуть от России картину, которая могла бы претендовать на премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Картина «Нелюбовь» повествует о сложном разводе молодой супружеской пары, которая так поглощена своими личными проблемами, что полностью забывает о 12-летнем сыне, который однажды убегает из дома и пропадает. В этом году фильм получил приз жюри Каннского фестиваля.
Комментарии