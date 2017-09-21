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    В центре Петербурга театрально отрепетировали зиму. ЖКХ, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ центре Петербурга театрально отрепетировали зиму

    В центре Петербурга театрально отрепетировали зиму

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    В центре Петербурга театрально отрепетировали зиму

    В центре Петербурга театрально отрепетировали зиму

    В центре Петербурга театрально отрепетировали зиму

      На Дворцовой площади прошел креативный смотр уборочной техники.

      Еще ночью в центр Петербурга пригнали 605 единиц техники и доставили кубометры льда. Перед горожанами и туристами предстали автометлы, самосвалы и новинка сегодняшнего смотра — небольшие тракторы с изменяемой геометрией отвала, которые позволяют чистить любые узкие тротуары города, передает корреспондент НТВ Антон Зыков.

      Председатель комитета по благоустройству рассказал, что на площади поместилась лишь треть от всей техники. Всего в зимнем парке Смольного более 1500 машин. В новом сезоне закуплено около 100новых машин. Это подметально-уборочные машины, фронтальные погрузчики и самосвалы.

      Как отмечает «Фонтанка», этой зимой в Петербурге будут действовать более жесткие требования к очистке проезжей части около остановок общественного транспорта и в зоне пешеходных переходов. Для того чтобы быстрее справляться со снегопадами зимой 2018 года, к 16 уже существующим пунктам приема снега добавят снегоплавильни на Шкиперском протоке и на Взлетной улице.

      Отметим, что смотр готовности уборочной техники прошел по практически театральному сценарию. На Дворцовой возвели железный трон, собранный из плетеного кресла, метел и лопат. Рядом с ним появилась ледяная надпись «Зима близко». Проводя аналогии с популярным сериалом «Игра престолов», питерские коммунальщики разнообразили ежегодное мероприятие. К тому же они позвали на площадь императора Петра и его жену Екатерину.

      Известно, что царский трон, куда сел глава комитета Владимир Рублевский, собран из подручных материалов и выкрашен бронзовой краской. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко лишь прошел мимо. В основном градоначальник осматривал колонны новой техники и выслушивал доклад коммунальщиков. Сообщается, что к началу холодов город закупит еще и специальные зимние пылесосы. На это выделят около 260 млн рублей.

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