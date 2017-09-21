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21 сентября, 21:00
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    В Москве в группу девочек бросили сверток с обжигающим химическим веществом

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    В Москве в группу девочек бросили сверток с обжигающим химическим веществом

    В Москве в группу девочек бросили сверток с обжигающим химическим веществом

    На севере Москвы подростки кинули в группу девочек сверток с химическим веществом. В результате одна из них получила ожоги и была доставлена в больницу.

    Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, инцидент произошел сегодня днем у жилого дома на Дубнинской улице.

    Юлия Иванова: «Два мальчика кинули сверток с химическим средством в компанию девочек, в результате чего одна из них получила ожог и незамедлительно была доставлена в медицинское учреждение города».

    По предварительным данным, в свертке находилось чистящее средство. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются детали и обстоятельства инцидента.

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