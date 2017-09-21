В Москве в группу девочек бросили сверток с обжигающим химическим веществом

На севере Москвы подростки кинули в группу девочек сверток с химическим веществом. В результате одна из них получила ожоги и была доставлена в больницу.
Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, инцидент произошел сегодня днем у жилого дома на Дубнинской улице.
Юлия Иванова: «Два мальчика кинули сверток с химическим средством в компанию девочек, в результате чего одна из них получила ожог и незамедлительно была доставлена в медицинское учреждение города».
По предварительным данным, в свертке находилось чистящее средство. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются детали и обстоятельства инцидента.
Юлия Иванова: «Два мальчика кинули сверток с химическим средством в компанию девочек, в результате чего одна из них получила ожог и незамедлительно была доставлена в медицинское учреждение города».
По предварительным данным, в свертке находилось чистящее средство. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются детали и обстоятельства инцидента.
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