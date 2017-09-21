Трамп признал Украину не самым легким местом для жизни

Президент США Дональд Трамп не считает жизнь на Украине легкой. Об этом он заявил в ходе встречи с украинским коллегой Петром Порошенко.
Встреча Трампа и Порошенко состоялась в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ходе беседы американский лидер отметил, что отношения двух стран «достигли прогресса» за последние два месяца.
Дональд Трамп: «Не сказал бы, что это (Украина) самое легкое место для жизни, но у вас дела становятся все лучше с каждым днем».
При этом глава Белого дома не конкретизировал, в чем именно он видит улучшения, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что 21 сентября Дональд Трамп встретится с лидерами Украины, Турции и Афганистана. На встрече с Порошенко главными темами были заявлены ситуация в Донбассе, сотрудничество в сфере безопасности и содействие США в продвижении украинских реформ.
Дональд Трамп: «Не сказал бы, что это (Украина) самое легкое место для жизни, но у вас дела становятся все лучше с каждым днем».
При этом глава Белого дома не конкретизировал, в чем именно он видит улучшения, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что 21 сентября Дональд Трамп встретится с лидерами Украины, Турции и Афганистана. На встрече с Порошенко главными темами были заявлены ситуация в Донбассе, сотрудничество в сфере безопасности и содействие США в продвижении украинских реформ.
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