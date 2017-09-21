В петербургском НИИ гриппа появится клиника добровольцев

Петербургскому институту гриппа исполнилось 50 лет. По случаю полувекового юбилея сотрудники НИИ решили раскрыть НТВ некоторые секреты своих лабораторий. Каждая может гордиться передовыми разработками в области вирусологии.

К примеру, сейчас в учреждении активно внедряют методы компьютерного моделирования. Электронные белки вируса гриппа помогают быстро и качественно оценить лекарственный потенциал различных препаратов. Правда, и от традиционных методов в институте пока не отказываются, тестируя вакцины по старинке на мышах.



Анна Штро, и. о. заведующего лабораторией химиотерапии вирусных инфекций: «Мы не можем спросить мышей, как они себя чувствуют. Но такой показатель как заболеваемость, плохое самочувствие как-то оценивать надо. И в данном случае мы их просто взвешиваем. Дело в том, что плохо чувствующая себя мышка начинает хуже питаться и от этого сильно теряет в весе».



Разработка новых препаратов, вакцин и методов лечения постоянно мутирующих штаммов гриппа — приоритетная задача института. В ближайшем будущем для ее реализации здесь планируют создать собственное производство и даже открыть клинику добровольцев. Для отечественной медицины это обещает стать настоящим прорывом.