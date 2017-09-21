При подписании соглашения с СПбГУ Мединский не стал делиться впечатлениями от «Матильды»

Сегодня министр культуры приехал в
Санкт-Петербургский госуниверситет.
Прокатная судьба фильма «Матильда» до сих не решена. Несмотря на то, что накануне Владимир Мединский вместе с режиссером киноленты Алексеем Учителем посмотрели картину в закрытом режиме, сегодня министр культуры отказался что-либо комментировать по этому поводу, тактично улыбнувшись.
В рамках своего визита в Петербург глава ведомства приехал в Санкт-Петербургский университет, чтобы официально подтвердить давние деловые отношения с вузом. Вместе с ректором СПбГУ Николаем Кропачевым они подписали соглашение, согласно которому теперь организации будут совместно работать по трем ключевым направлениям — образованию, научной деятельности и, прежде всего, экспертной работе.
Владимир Мединский, министр культуры РФ: «У нас есть ряд совместных программ. Через полтора месяца мы будем проводить совместные мероприятия в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. И подписание соглашения, скорее, такой символический акт. Работа у нас идет и будет укрепляться».
Отмечается, что специалисты СПбГУ теперь будут проводить исследования для министерства в области культуры и авторских прав.
В рамках своего визита в Петербург глава ведомства приехал в Санкт-Петербургский университет, чтобы официально подтвердить давние деловые отношения с вузом. Вместе с ректором СПбГУ Николаем Кропачевым они подписали соглашение, согласно которому теперь организации будут совместно работать по трем ключевым направлениям — образованию, научной деятельности и, прежде всего, экспертной работе.
Владимир Мединский, министр культуры РФ: «У нас есть ряд совместных программ. Через полтора месяца мы будем проводить совместные мероприятия в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. И подписание соглашения, скорее, такой символический акт. Работа у нас идет и будет укрепляться».
Отмечается, что специалисты СПбГУ теперь будут проводить исследования для министерства в области культуры и авторских прав.
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