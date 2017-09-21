Медведев обсудил с финским коллегой ключевые экономические проекты двух стран

В Петербурге прошла встреча
премьер-министров России и Финляндии.
В ходе диалога Дмитрий Медведев и Юха Сипиля обсудили двусторонние отношения и международные проблемы. В частности, экономические проекты РФ и Финляндской Республики.
Финский премьер отметил, что это уже третьи переговоры с участием Медведева и на этот раз он хотел бы поговорить о положительных тенденциях в экономике. По его словам, растут и экспорт, и импорт. Действительно, создалось впечатление, что оба премьера настроены позитивно. Юха Сипиля, уже знакомый с петербургским климатом, даже поблагодарил Дмитрия Медведева за организацию хорошей погоды.
Объем финских инвестиций в Россию составляет около 11 млрд евро. Как сообщает ТАСС, Финляндия рассматривает ряд новых проектов для инвестиций в российскую экономику.
Кроме того, идет дискуссия по экологическим вопросам. В частности, обсуждается вопрос о предоставлении финских технологий по утилизации опасных токсических отходов на полигоне «Красный Бор».
Финляндия продолжает сотрудничество с Россией и в области атомной энергетики по строительству АЭС на территории Суоми. Кроме того, финское правительство занимает самую конструктивную позицию среди стран ЕС в отношении проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». В Хельсинки не политизируют ситуацию вокруг проекта, а здраво оценивают его экономическую эффективность.
Финский премьер отметил, что это уже третьи переговоры с участием Медведева и на этот раз он хотел бы поговорить о положительных тенденциях в экономике. По его словам, растут и экспорт, и импорт. Действительно, создалось впечатление, что оба премьера настроены позитивно. Юха Сипиля, уже знакомый с петербургским климатом, даже поблагодарил Дмитрия Медведева за организацию хорошей погоды.
Объем финских инвестиций в Россию составляет около 11 млрд евро. Как сообщает ТАСС, Финляндия рассматривает ряд новых проектов для инвестиций в российскую экономику.
Кроме того, идет дискуссия по экологическим вопросам. В частности, обсуждается вопрос о предоставлении финских технологий по утилизации опасных токсических отходов на полигоне «Красный Бор».
Финляндия продолжает сотрудничество с Россией и в области атомной энергетики по строительству АЭС на территории Суоми. Кроме того, финское правительство занимает самую конструктивную позицию среди стран ЕС в отношении проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». В Хельсинки не политизируют ситуацию вокруг проекта, а здраво оценивают его экономическую эффективность.
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