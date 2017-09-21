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    Отомстила за бабушку: стали известны подробности жестокого избиения школьницы в Тихвине. Ленинградская область, дети и подростки, драки и избиения, жестокость. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОтомстила за бабушку: стали известны подробности жестокого избиения школьницы в Тихвине

    Отомстила за бабушку: стали известны подробности жестокого избиения школьницы в Тихвине

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    Отомстила за бабушку: стали известны подробности жестокого избиения школьницы в Тихвине

    Отомстила за бабушку: стали известны подробности жестокого избиения школьницы в Тихвине

    Отомстила за бабушку: стали известны подробности жестокого избиения школьницы в Тихвине

      По факту избиения девочки в Ленобласти СК возбудил уголовное дело о побоях. Родственники и друзья рассказали НТВ о причинах жестокого поступка 13-летней Ангелины.

      В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Побои», изучив видеозапись, которая сегодня вызвала неприятные эмоции у многомиллионной интернет-аудитории. Хотя ранее тихвинские полицейские пришли к выводу, что избивавшая 11-летнюю школьницу подросток и сама недостаточно взрослая, чтобы понести серьезное наказание.

      Пустившей в ход кулаки и ноги девушке Ангелине всего 13 лет. В окружении своей группы поддержки она сначала психологически унизила оппонентку в худших традициях жанра армейской дедовщины.

      Светловолосая девочка якобы оскорбила бабушку агрессорши. Парализованному страхом ребенку было предложено выбрать, где ее будут наказывать за это, то есть избивать: на мягкой траве или твердом асфальте. Затем свою угрозу подросток привела в исполнение.

      Иван, друг Ангелины — участницы скандального видео: «Она как-то задела словами бабушку Ангелины, назвала ее и ее родственников какими-то словами. У нее недавно умер дедушка, опекун сейчас бабушка, а родителей лишили родительских прав».

      Евгения Бабурова, мама пострадавшей: «Девочка оскорбила ее бабушку, хотя та с оскорблениями выгнала моего ребенка со двора. И моя дочь в ответ на это повернулась и сказала: „У тебя бабушка дурра, что ли?“».

      Кстати, судя по фотографиям из соцсетей, сами девочки до запечатленного на видео инцидента вполне ладили. В Следственном комитете обещают изучить в числе прочего и обстоятельства, которые привели к противоправным действиям подростка. Также в ведомстве обещают дать оценку обстановке в ее семье и школе. Кроме того, будут сделаны выводы о работе органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

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