Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
21 сентября, 20:15
Выступление Сергея Лаврова в ООН
    Вдова Леннона добилась запрета лимонада «Джон Лемон». знаменитости, музыка и музыканты, Польша, реклама, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВдова Леннона добилась запрета лимонада «Джон Лемон»

    Вдова Леннона добилась запрета лимонада «Джон Лемон»

    комментировать
    Вдова Леннона добилась запрета лимонада «Джон Лемон»

    Вдова Леннона добилась запрета лимонада «Джон Лемон»

    Вдова Леннона добилась запрета лимонада «Джон Лемон»

      Вдова Джона Леннона Йоко Оно выиграла тяжбу у производителя безалкогольных напитков, который, по ее мнению, использовал имя легендарного музыканта.

      В Польше выпустили в продажу лимонад под названием «Джон Лемон», а на улицах расклеили рекламные плакаты, на которых знаменитый битл обнимает цитрусовое дерево.

      Вдова музыканта назвала это «похищением имиджа» и пригрозила полякам крупным штрафом. Владельцу фирмы-производителя, чтобы уладить вопрос в досудебном порядке, пришлось заплатить бдительной вдове 9 000 фунтов стерлингов.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru