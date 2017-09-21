Вдова Леннона добилась запрета лимонада «Джон Лемон»

Вдова Джона Леннона Йоко Оно выиграла тяжбу у производителя безалкогольных напитков, который, по ее мнению, использовал имя легендарного музыканта.

В Польше выпустили в продажу лимонад под названием «Джон Лемон», а на улицах расклеили рекламные плакаты, на которых знаменитый битл обнимает цитрусовое дерево.



Вдова музыканта назвала это «похищением имиджа» и пригрозила полякам крупным штрафом. Владельцу фирмы-производителя, чтобы уладить вопрос в досудебном порядке, пришлось заплатить бдительной вдове 9 000 фунтов стерлингов.