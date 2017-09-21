Участники «Ты супер! Танцы» пробуют новые стили и учатся верить в себя

На проекте НТВ «Ты супер! Танцы» пытаются превратить каждого участника в артиста, для которого нет никаких рамок и жанровых ограничений. Модерн, классика, этнические мотивы — в расписании занятий все стили и направления. Корреспондент НТВ Анастасия Пак побывала на
мастер-классах для участников.
Мастер-классы по всем видам танцев — это обязательная программа. Ведь должны же участники проекта «Ты супер! Танцы» становиться универсальными артистами.
Виктория Коротких, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Лучше заниматься всеми видами, чтобы как-то расти. Я хочу попробовать все стили, чтобы узнать, какой мне подходит».
Данила Ситников — хореограф проекта. Путь конкурсанта телевизионного танцевального проекта он уже прошел, и не раз. Поэтому он-то лучше многих понимает, что детям сейчас нужно.
Данила Ситников: «Ребята все разные, танцуют в разных стилях, поэтому получается немного своеобразно».
Его мастер-класс — это не хип-хоп в чистом виде, скорее, попытка научить конкурсантов чувствовать музыку, причем музыку, совсем отличающуюся от той, под которую они привыкли танцевать.
Данила Ситников: «Надо заново очень быстро вникнуть в стиль, которого они никогда раньше не видели».
Кирилл Коростелёв, участник проекта «Ты супер! Танцы»: «Для меня было непривычно. Все-таки я „бальник“ и „народник“, и мне хип-хоп — немного удивительно. Тем не менее я справлялся».
Еще один «бальник» на этом мастер-классе — Вася Яковенко. Мальчик кажется немного скованным, но, может быть, он просто вспомнил что-то из детства, где были только попойки взрослых, скандалы и драки?
Вася своего отца плохо помнит. Но в свои 12 лет он совершенно по-взрослому презирает его.
Василий Яковенко: «Он мне испортил жизнь. Если бы он не пил, была бы полноценная семья».
И Вася только его — своего отца — винит в том, что и мать начала пить.
Василий Яковенко: «Она до лет 30 была просто великолепной женщиной. Она ухаживала за собой. Всегда готовила, чем-то была занята, работала на хорошей работе. Потом она встретила его, а он был пьющим всю жизнь. Наверное, после этого все началось».
Мама уже столько раз лечилась от зависимости, но срывалась снова и снова. Недавно прошла еще один курс лечения. И Вася верит, что в этот раз у нее все получится. Этому Вася научился на проекте: если в тебя верят — значит, все обязательно получится.
Новый выпуск шоу «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 23 сентября, в 20:00. Проект дал возможность оставшимся без опеки родителей детям из разных частей России, стран СНГ и Балтии заявить о себе.
Виктория Коротких, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Лучше заниматься всеми видами, чтобы как-то расти. Я хочу попробовать все стили, чтобы узнать, какой мне подходит».
Данила Ситников — хореограф проекта. Путь конкурсанта телевизионного танцевального проекта он уже прошел, и не раз. Поэтому он-то лучше многих понимает, что детям сейчас нужно.
Данила Ситников: «Ребята все разные, танцуют в разных стилях, поэтому получается немного своеобразно».
Его мастер-класс — это не хип-хоп в чистом виде, скорее, попытка научить конкурсантов чувствовать музыку, причем музыку, совсем отличающуюся от той, под которую они привыкли танцевать.
Данила Ситников: «Надо заново очень быстро вникнуть в стиль, которого они никогда раньше не видели».
Кирилл Коростелёв, участник проекта «Ты супер! Танцы»: «Для меня было непривычно. Все-таки я „бальник“ и „народник“, и мне хип-хоп — немного удивительно. Тем не менее я справлялся».
Еще один «бальник» на этом мастер-классе — Вася Яковенко. Мальчик кажется немного скованным, но, может быть, он просто вспомнил что-то из детства, где были только попойки взрослых, скандалы и драки?
Вася своего отца плохо помнит. Но в свои 12 лет он совершенно по-взрослому презирает его.
Василий Яковенко: «Он мне испортил жизнь. Если бы он не пил, была бы полноценная семья».
И Вася только его — своего отца — винит в том, что и мать начала пить.
Василий Яковенко: «Она до лет 30 была просто великолепной женщиной. Она ухаживала за собой. Всегда готовила, чем-то была занята, работала на хорошей работе. Потом она встретила его, а он был пьющим всю жизнь. Наверное, после этого все началось».
Мама уже столько раз лечилась от зависимости, но срывалась снова и снова. Недавно прошла еще один курс лечения. И Вася верит, что в этот раз у нее все получится. Этому Вася научился на проекте: если в тебя верят — значит, все обязательно получится.
Новый выпуск шоу «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 23 сентября, в 20:00. Проект дал возможность оставшимся без опеки родителей детям из разных частей России, стран СНГ и Балтии заявить о себе.
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