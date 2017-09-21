Эдуард Тополь готовится к съемкам фильма о тайной русской любви Бисмарка

Отто фон Бисмарк — один из самых почитаемых немецких политиков, объединивший раздробленные немецкие земли в единое мощное государство — Германскую империю. По всей стране в его честь установлены памятники.

83 Германия

история

кино

В России тоже ценят Бисмарка — в первую очередь потому, что он испытывал к ней дружеские чувства и при нем обе страны не воевали, а взаимодействовали и сотрудничали. Хорошо известны афоризмы Бисмарка: «Русские медленно запрягают, но быстро ездят» и «Война против России — самоубийство».



В течение трех лет в своей карьере Бисмарк занимал пост посланника Пруссии в Петербурге. Он был единственным иностранным дипломатом, которого принимали во дворце Александра II. Он участвовал в царской охоте, ходил даже на медведя, изучал с помощью нанятого учителя русский язык.



Российские нравы и обычаи, история страны производили на него огромное впечатление. Но есть история личная, любовная, о которой в Германии и России большинство даже не слышало. Об этом известный писатель Эдуард Тополь написал книгу и собирается снимать художественный фильм.



В 1862 году Бисмарк, тогда посол Пруссии во Франции, на курорте в Биаррице познакомился с русским послом в Бельгии Николаем Орловым, героем Крымской войны, получившим на ней тяжелые ранения, и его 22-летнй супругой Екатериной Орловой-Трубецкой. Бисмарк собирался провести в Биаррице пару дней, но остался на месяц, после чего отправился вместе с супружеской парой в путешествие по Провансу.



Эдуард Тополь: «Они познакомились, и он влюбился с первого взгляда. Этот роман длился 14 лет. В основном он был романом на расстоянии, но все-таки периодически встречи у них происходили, и они назначались в Биаррице».



Эту любовь Бисмарк сохранил на всю жизнь, хотя пережил Екатерину на 23 года.



Подробности — в сюжете обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.