Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
21 сентября, 20:15
Выступление Сергея Лаврова в ООН
    Дворкович и Ткачёв оценили достижения российских фермеров на выставке в ГУМе. выставки и музеи, Дворкович, еда, продукты, сельское хозяйство, Ткачёв. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДворкович и Ткачёв оценили достижения российских фермеров на выставке в ГУМе

    Дворкович и Ткачёв оценили достижения российских фермеров на выставке в ГУМе

    комментировать
    Дворкович и Ткачёв оценили достижения российских фермеров на выставке в ГУМе

    Дворкович и Ткачёв оценили достижения российских фермеров на выставке в ГУМе

    Дворкович и Ткачёв оценили достижения российских фермеров на выставке в ГУМе

      В московском ГУМе открылась ВДСХ — выставка достижений сельского хозяйства.

      Фермеры из России и СНГ показывают, как воплощается в жизнь генеральная линия импортозамещения: отечественный камамбер вместо французского, дальневосточный лосось против норвежского, а персики из Армении — вместо испанских.

      Алексей Назаренко, продавец: «Страна, ешь отечественную рыбу, она полна всех полезных веществ».

      Проверить качество продукции пришли вице-премьер Аркадий Дворкович и министр сельского хозяйства Александр Ткачёв. Оба остались довольны.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru