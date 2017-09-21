Дворкович и Ткачёв оценили достижения российских фермеров на выставке в ГУМе

В московском ГУМе открылась ВДСХ — выставка достижений сельского хозяйства.

Фермеры из России и СНГ показывают, как воплощается в жизнь генеральная линия импортозамещения: отечественный камамбер вместо французского, дальневосточный лосось против норвежского, а персики из Армении — вместо испанских.



Алексей Назаренко, продавец: «Страна, ешь отечественную рыбу, она полна всех полезных веществ».



Проверить качество продукции пришли вице-премьер Аркадий Дворкович и министр сельского хозяйства Александр Ткачёв. Оба остались довольны.