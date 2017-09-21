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    Путин вручил главе ВТБ наручные часы в честь дня рождения. ВТБ, подарки, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин вручил главе ВТБ наручные часы в честь дня рождения

    Путин вручил главе ВТБ наручные часы в честь дня рождения

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    Путин вручил главе ВТБ наручные часы в честь дня рождения

    Путин вручил главе ВТБ наручные часы в честь дня рождения

    Путин вручил главе ВТБ наручные часы в честь дня рождения

      Владимир Путин, открывая встречу с представителями деловых кругов, поздравил с днем рождения главу ВТБ Андрея Костина и вручил ему в подарок наручные часы.

      Владимир Путин, президент РФ: «Давайте поздравим руководителя ВТБ Костина Андрея Леонидовича, у него сегодня день рождения. Искренне вас поздравляем. Я хочу вручить вам куранты».

      На встрече с представителями бизнеса президент напомнил, что темпы роста российской экономики во втором квартале текущего года составили 2,5%. По словам Путина, такой рост — хороший фундамент для будущего развития.

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