Путин вручил главе ВТБ наручные часы в честь дня рождения

Владимир Путин, открывая встречу с представителями деловых кругов, поздравил с днем рождения главу ВТБ Андрея Костина и вручил ему в подарок наручные часы.

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Владимир Путин, президент РФ: «Давайте поздравим руководителя ВТБ Костина Андрея Леонидовича, у него сегодня день рождения. Искренне вас поздравляем. Я хочу вручить вам куранты».



На встрече с представителями бизнеса президент напомнил, что темпы роста российской экономики во втором квартале текущего года составили 2,5%. По словам Путина, такой рост — хороший фундамент для будущего развития.