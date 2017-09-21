Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16
21 сентября, 20:15
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    «Ситуация успокоится»: Мединский поблагодарил МВД за реакцию на события вокруг «Матильды»

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    «Ситуация успокоится»: Мединский поблагодарил МВД за реакцию на события вокруг «Матильды»

    «Ситуация успокоится»: Мединский поблагодарил МВД за реакцию на события вокруг «Матильды»

    Министр культуры РФ Владимир Мединский поблагодарил силовиков за оперативную реакцию на события вокруг фильма «Матильда» и выразил надежду, что накал страстей вскоре спадет.

    По словам главы Минкультуры, он в курсе, что задержанные активисты организации «Христианское государство» сознались в серии поджогов, в том числе студии режиссера «Матильды» Алексея Учителя.

    Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Мы очень благодарны за то, как профессионально сработали органы МВД, оперативно отреагировали и на сами факты правонарушений, и на наше официальное обращение. Это пример эффективности работы. Я уверен в том, что ситуация сейчас успокоится».

    Мединский добавил, что прокатчики также благодарят Минкультуры и МВД за четкую работу.

    Ранее сегодня МВД РФ официально подтвердило задержание лидера «Христианского государства» Александра Калинина по подозрению в поджоге автомобилей у офиса адвоката Алексея Учителя в Москве.

    смотретьРадикал из «Христианского государства» сознался в поджогах из-за «Матильды»
    Радикал из «Христианского государства» сознался в поджогах из-за «Матильды»
    Еще один активист организации Александр Баянов сознался в том, что вместе с братом лидера «Христианского государства» пытался поджечь кинотеатр в Ярославле и офис Алексея Учителя в Петербурге.

    В ближайшее время суд должен избрать подозреваемым меру пресечения.

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