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    У ТЦ «Москва» начались задержания: видео с места. задержание, мигранты, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУ ТЦ «Москва» начались задержания: видео с места

    У ТЦ «Москва» начались задержания: видео с места

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    У ТЦ «Москва» начались задержания: видео с места

    У ТЦ «Москва» начались задержания: видео с места

    У ТЦ «Москва» начались задержания: видео с места

      На юго-востоке столицы у ТЦ «Москва», где накануне мигранты едва не спровоцировали массовые беспорядки, вновь собралась толпа недовольных.

      Возле здания торгового центра «Москва» несколько десятков мигрантов собрались на акцию протеста. В какой-то момент напряжение в толпе начало нарастать. Стянутые к месту силы правоохранителей начали проводить задержания и разгонять собравшихся.

      Накануне здание этого ТЦ штурмовали десятки мигрантов — они пытались проникнуть на территорию. Конфликт произошел из-за того, что охранники якобы избили рабочего, а земляки решили за него заступиться.

      Примечательно, что глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов, который сам накануне посетил место стычки, заявил, что пострадавшего грузчика никто не бил, на самом деле у него случился эпилептический припадок.

      смотретьПоявилось видео штурма мигрантами ТЦ «Москва»
      Появилось видео штурма мигрантами ТЦ «Москва»
      Сам пострадавший Каримов, несмотря на якобы полученные «тяжелые травмы», уже пытался бежать из палаты больницы. С ним должны встретиться дипломаты, чтобы разобраться в случившемся.

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