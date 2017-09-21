У ТЦ «Москва» начались задержания: видео с места

На
юго-востоке столицы у ТЦ «Москва», где накануне мигранты едва не спровоцировали массовые беспорядки, вновь собралась толпа недовольных.
Возле здания торгового центра «Москва» несколько десятков мигрантов собрались на акцию протеста. В какой-то момент напряжение в толпе начало нарастать. Стянутые к месту силы правоохранителей начали проводить задержания и разгонять собравшихся.
Накануне здание этого ТЦ штурмовали десятки мигрантов — они пытались проникнуть на территорию. Конфликт произошел из-за того, что охранники якобы избили рабочего, а земляки решили за него заступиться.
Примечательно, что глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов, который сам накануне посетил место стычки, заявил, что пострадавшего грузчика никто не бил, на самом деле у него случился эпилептический припадок.
Сам пострадавший Каримов, несмотря на якобы полученные «тяжелые травмы», уже пытался бежать из палаты больницы. С ним должны встретиться дипломаты, чтобы разобраться в случившемся.
Накануне здание этого ТЦ штурмовали десятки мигрантов — они пытались проникнуть на территорию. Конфликт произошел из-за того, что охранники якобы избили рабочего, а земляки решили за него заступиться.
Примечательно, что глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов, который сам накануне посетил место стычки, заявил, что пострадавшего грузчика никто не бил, на самом деле у него случился эпилептический припадок.
Сам пострадавший Каримов, несмотря на якобы полученные «тяжелые травмы», уже пытался бежать из палаты больницы. С ним должны встретиться дипломаты, чтобы разобраться в случившемся.
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