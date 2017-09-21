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    В Сочи бульдозер расплющил иномарку: видео. ДТП, Краснодарский край, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сочи бульдозер расплющил иномарку: видео

    В Сочи бульдозер расплющил иномарку: видео

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    В Сочи бульдозер расплющил иномарку: видео

    В Сочи бульдозер расплющил иномарку: видео

    В Сочи бульдозер расплющил иномарку: видео

      В Сочи водитель бульдозера не заметил препятствие на дороге и смял иномарку. Теперь водитель должен будет выплатить крупную сумму хозяину легковушки.

      Судя по кадрам с места, машина восстановлению не подлежит. Пока непонятно, как иномарка оказалась на пути тяжелой техники. Известно лишь, что ДТП произошло на строительной площадке недалеко от Сочи.

      Что касается водителя легковушки, то известно, что в момент ЧП он находился в салоне, но каким-то чудом не пострадал. Согласно другим данным, в машине людей не было.

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