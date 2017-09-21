Камера сняла избиение экс-солиста группы «Челси» в центре Москвы

Бывший солист группы «Челси» Роман Архипов, некоторое время назад эмигрировавший в США, стал слишком частым гостем в столичном отделе полиции. Певца с разницей в несколько дней дважды избили.

До неузнаваемости довели каникулы прилетевшего из Лос-Анджелеса в Москву бывшего участника группы «Челси» Романа Архипова. Музыкант встревожен: с возвращением на Родину у него началась не иначе как черная полоса: за несколько дней он дважды становился жертвой нападений.



Роман Архипов, музыкант: «Я не дебошир, я не пьяница, я не ищу приключений, я просто спокойно, что в прошлый раз прогуливался, что в этот раз».



Видеозапись избиения Архипов приложил к своему заявлению. Инцидент произошел на Садовом кольце. На кадрах видно, как музыкант и охранник супермаркета выбегают на дорогу. Через некоторое время певец уже лежит на проезжей части, буквально оседлавший его мужчина наносит удары сверху.



Не прошло и 10 дней с тех пор, как он обращался в полицию с аналогичным заявлением. Тогда — тоже в центре, и тоже ночью — к нему подошли четверо, один достал нож.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.