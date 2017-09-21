Улицы разбитых фонарей — 16
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей — 16
21 сентября, 20:15
Выступление Сергея Лаврова в ООН
    Камера сняла избиение экс-солиста группы «Челси» в центре Москвы. Москва, видеонаблюдение, драки и избиения, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКамера сняла избиение экс-солиста группы «Челси» в центре Москвы

    Камера сняла избиение экс-солиста группы «Челси» в центре Москвы

    комментировать
    Камера сняла избиение <nobr>экс-солиста</nobr> группы «Челси» в центре Москвы

    Камера сняла избиение экс-солиста группы «Челси» в центре Москвы

    Камера сняла избиение <nobr>экс-солиста</nobr> группы «Челси» в центре Москвы

      Бывший солист группы «Челси» Роман Архипов, некоторое время назад эмигрировавший в США, стал слишком частым гостем в столичном отделе полиции. Певца с разницей в несколько дней дважды избили.

      До неузнаваемости довели каникулы прилетевшего из Лос-Анджелеса в Москву бывшего участника группы «Челси» Романа Архипова. Музыкант встревожен: с возвращением на Родину у него началась не иначе как черная полоса: за несколько дней он дважды становился жертвой нападений.

      Роман Архипов, музыкант: «Я не дебошир, я не пьяница, я не ищу приключений, я просто спокойно, что в прошлый раз прогуливался, что в этот раз».

      Видеозапись избиения Архипов приложил к своему заявлению. Инцидент произошел на Садовом кольце. На кадрах видно, как музыкант и охранник супермаркета выбегают на дорогу. Через некоторое время певец уже лежит на проезжей части, буквально оседлавший его мужчина наносит удары сверху.

      Не прошло и 10 дней с тех пор, как он обращался в полицию с аналогичным заявлением. Тогда — тоже в центре, и тоже ночью — к нему подошли четверо, один достал нож.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru