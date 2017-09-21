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    Король ужасов Стивен Кинг отмечает 70-летие. знаменитости, кино, США, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКороль ужасов Стивен Кинг отмечает 70-летие

    Король ужасов Стивен Кинг отмечает 70-летие

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    Король ужасов Стивен Кинг отмечает <nobr>70-летие</nobr>

    Король ужасов Стивен Кинг отмечает 70-летие

    Король ужасов Стивен Кинг отмечает <nobr>70-летие</nobr>

      Сегодня отмечает день рождения легендарный американский писатель Стивен Кинг.

      Королю ужаса исполнилось 70 лет. По его произведениям сняли десятки культовых фильмов: «Зеленая миля», «Мгла», «Сияние», «Побег из Шоушенка» и многие другие.

      Кинг написал более 50 романов и еще несколько сотен рассказов и повестей. Жизнь самого автора не менее драматична, чем сюжеты его книг. В детстве он тяжело болел, а в 52 года чуть не погиб в аварии, его сбил фургон. Писатель перенес пять операций и долгий курс реабилитации.

      К своему литературному таланту Кинг всегда относился скромно и считал, что успех — это когда денег от продажи книг хватает на оплату электричества. Произведения автора издаются миллионными тиражами. Заканчивать писательскую карьеру Кинг не планирует.


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