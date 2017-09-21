Король ужасов Стивен Кинг отмечает 70-летие

Сегодня отмечает день рождения легендарный американский писатель Стивен Кинг.
Королю ужаса исполнилось 70 лет. По его произведениям сняли десятки культовых фильмов: «Зеленая миля», «Мгла», «Сияние», «Побег из Шоушенка» и многие другие.
Кинг написал более 50 романов и еще несколько сотен рассказов и повестей. Жизнь самого автора не менее драматична, чем сюжеты его книг. В детстве он тяжело болел, а в 52 года чуть не погиб в аварии, его сбил фургон. Писатель перенес пять операций и долгий курс реабилитации.
К своему литературному таланту Кинг всегда относился скромно и считал, что успех — это когда денег от продажи книг хватает на оплату электричества. Произведения автора издаются миллионными тиражами. Заканчивать писательскую карьеру Кинг не планирует.
Кинг написал более 50 романов и еще несколько сотен рассказов и повестей. Жизнь самого автора не менее драматична, чем сюжеты его книг. В детстве он тяжело болел, а в 52 года чуть не погиб в аварии, его сбил фургон. Писатель перенес пять операций и долгий курс реабилитации.
К своему литературному таланту Кинг всегда относился скромно и считал, что успех — это когда денег от продажи книг хватает на оплату электричества. Произведения автора издаются миллионными тиражами. Заканчивать писательскую карьеру Кинг не планирует.
Король ужасов. Стивену Кингу исполнилось 70 лет. #мытаквидим pic.twitter.com/SIo6yyF3TA— НТВ (@ntvru) 21 сентября 2017 г.
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