Морпехи России и Китая завершили береговой этап учений всеобщим братанием

В Приморье продолжаются масштабные совместные учения российских морских пехотинцев с коллегами из Китая. Во время берегового этапа задействовали уникальную технику и вооружение. Главным событием маневров стали показательные выступления.
Свое название международные учения «Морское взаимодействие» оправдали себя даже на береговом этапе. В предыдущий раз российские и китайские морпехи встречались на полигоне во Владивостоке в начале августа. Тогда на Международных армейских играх бойцы из Поднебесной опередили тихоокеанцев и заняли первое место. Спустя месяц у российских черных беретов появилась возможность взять реванш.
На площадке размером с футбольное поле — два десятка препятствий. В полном обмундировании и со штатным оружием бойцы российского флота и китайской армии наперегонки бросились в атаку. Не щадя себя, военные продирались через проволочные заграждения, штурмовали кирпичную стену и двухметровый забор, проползали по подземному тоннелю и преодолевали ров с водой.
Стремление отстоять честь мундира, а заодно и всей бригады морской пехоты на этот раз не подвело элиту Тихоокеанского флота. Под крики болельщиков «За ДШБ!» черные береты прорвались к финишу, словно в побежденный лагерь неприятеля, оставив иностранцев далеко позади.
Небольшая передышка — и воины вышли на огневой рубеж. По мишеням на открытой местности морпехи по очереди стреляли из автоматов и гранатометов. Несмотря на проигрыш в общем зачете на летних соревнованиях, российские военные, по общему мнению наблюдателей, превзошли тогда китайцев именно в меткости стрельбы. Безупречную огневую подготовку они показали и сегодня. Иностранцы, впрочем, тоже не дали промаху.
Сухопутная фаза совместных учений завершилась всеобщим братанием. На следующий день маневры развернутся в акватории Японского и Охотского морей. В артиллерийских стрельбах и условной операции по спасению экипажа аварийной подлодки примут участие полтора десятка российских и китайских боевых кораблей.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Анцигина.
На площадке размером с футбольное поле — два десятка препятствий. В полном обмундировании и со штатным оружием бойцы российского флота и китайской армии наперегонки бросились в атаку. Не щадя себя, военные продирались через проволочные заграждения, штурмовали кирпичную стену и двухметровый забор, проползали по подземному тоннелю и преодолевали ров с водой.
Стремление отстоять честь мундира, а заодно и всей бригады морской пехоты на этот раз не подвело элиту Тихоокеанского флота. Под крики болельщиков «За ДШБ!» черные береты прорвались к финишу, словно в побежденный лагерь неприятеля, оставив иностранцев далеко позади.
Небольшая передышка — и воины вышли на огневой рубеж. По мишеням на открытой местности морпехи по очереди стреляли из автоматов и гранатометов. Несмотря на проигрыш в общем зачете на летних соревнованиях, российские военные, по общему мнению наблюдателей, превзошли тогда китайцев именно в меткости стрельбы. Безупречную огневую подготовку они показали и сегодня. Иностранцы, впрочем, тоже не дали промаху.
Сухопутная фаза совместных учений завершилась всеобщим братанием. На следующий день маневры развернутся в акватории Японского и Охотского морей. В артиллерийских стрельбах и условной операции по спасению экипажа аварийной подлодки примут участие полтора десятка российских и китайских боевых кораблей.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Анцигина.
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