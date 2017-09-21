Андрей Губин пройдет тест на отцовство в студии «Секрета на миллион»

Гостем очередного выпуска программы НТВ «Секрет на миллион» станет кумир
90-х Андрей Губин. Певец, который ушел со сцены на пике популярности, откровенно расскажет Лере Кудрявцевой о своей жизни после оглушительного успеха и долгих лет в безвестности.
Губин объяснит, почему на самом деле оставил в прошлом музыкальную карьеру и на какие деньги живет сейчас, когда нигде не работает. Также певец раскроет тайну — сколько миллионов ему предлагают за один сольный концерт.
Артист, у которого была внушительная армия поклонниц, вспомнит, как болезненно и со скандалом расставался со своими возлюбленными. Губин признается во всех изменах и впервые услышит претензии от бывших девушек.
Также в эфире программы «Секрет на миллион» будет сделан тест ДНК — он внесет ясность в ситуацию, которую обсуждает вся страна последние месяцы. Действительно ли 21-летний молодой человек по имени Максим, который как две капли похож на Губина, является его внебрачным сыном?
Обо всем этом и не только Андрей Губин расскажет предельно честно Лере Кудрявцевой в субботу, 23 сентября, в 17:00 в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
Артист, у которого была внушительная армия поклонниц, вспомнит, как болезненно и со скандалом расставался со своими возлюбленными. Губин признается во всех изменах и впервые услышит претензии от бывших девушек.
Также в эфире программы «Секрет на миллион» будет сделан тест ДНК — он внесет ясность в ситуацию, которую обсуждает вся страна последние месяцы. Действительно ли 21-летний молодой человек по имени Максим, который как две капли похож на Губина, является его внебрачным сыном?
Обо всем этом и не только Андрей Губин расскажет предельно честно Лере Кудрявцевой в субботу, 23 сентября, в 17:00 в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
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