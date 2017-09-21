Экспертов БРИКС и ШОС пригласили понаблюдать за выборами президента РФ

Россия пригласила экспертов БРИКС и ШОС наблюдать за ходом президентских выборов весной будущего года. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она рассказала об этом на международной конференции, посвященной современным избирательным тенденциям.
В Москву приехали представители ЦИК из многих стран, включая Филиппины, Индию и Пакистан. Главная особенность нынешних кампаний — все большая открытость. К весне камеры появятся не только на избирательных участках, но и в территориальных комиссиях, куда свозят протоколы.
Элла Памфилова, председатель ЦИК России: «Все это тоже будет под видеонаблюдением. Более того, чтобы повысить доверие, мы бросили призыв создать межпартийную группу контроля за тем, как вводятся данные в нашу систему ГАС „Выборы“».
Памфилова подчеркнула, что все это добавит выборам прозрачности и доверия. При этом существующее законодательство полностью соответствует всем международным стандартам и обязательствам России.
Элла Памфилова, председатель ЦИК России: «Все это тоже будет под видеонаблюдением. Более того, чтобы повысить доверие, мы бросили призыв создать межпартийную группу контроля за тем, как вводятся данные в нашу систему ГАС „Выборы“».
Памфилова подчеркнула, что все это добавит выборам прозрачности и доверия. При этом существующее законодательство полностью соответствует всем международным стандартам и обязательствам России.
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