Самолет экстренно сел в Тель-Авиве из-за отказа двигателя

Лайнер авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку вскоре после вылета
из-за неполадки двигателя.
Самолет, на борту которого находились более 180 пассажиров, вылетел из аэропорта израильского города Тель-Авив. Во время полета была выявлена серьезная неполадка — отказал один из двигателей.
Об этом инциденте сообщила представитель аэропорта. По ее словам, самолет принадлежит немецкой компании Lufthansa.
Экипаж обнаружил неисправность вскоре после взлета, поэтому было принято решение вернуться. Экстренное приземление прошло благополучно, никто из пассажиров и членов команды не пострадал, передает РИА Новости.
Представитель аэропорта Тель-Авива: «После взлета самолет потерял один из двигателей и запросил посадку. На борту было 186 человек. Посадка прошла штатно, все закончилось благополучно».
Между тем, по данным ресурса Walla, на борту авиалайнера находился арабский парламентарий Ахмад Тиби. Он рассказал о случившемся в воздухе.
Ахмад Тиби: «Мы услышали шум справа, затем пилот развернул самолет и сообщил, что есть техническая проблема. Когда мы сели, увидели десятки пожарных машин и карет скорой помощи. Паники не было, но люди поволновались».
Об этом инциденте сообщила представитель аэропорта. По ее словам, самолет принадлежит немецкой компании Lufthansa.
Экипаж обнаружил неисправность вскоре после взлета, поэтому было принято решение вернуться. Экстренное приземление прошло благополучно, никто из пассажиров и членов команды не пострадал, передает РИА Новости.
Представитель аэропорта Тель-Авива: «После взлета самолет потерял один из двигателей и запросил посадку. На борту было 186 человек. Посадка прошла штатно, все закончилось благополучно».
Между тем, по данным ресурса Walla, на борту авиалайнера находился арабский парламентарий Ахмад Тиби. Он рассказал о случившемся в воздухе.
Ахмад Тиби: «Мы услышали шум справа, затем пилот развернул самолет и сообщил, что есть техническая проблема. Когда мы сели, увидели десятки пожарных машин и карет скорой помощи. Паники не было, но люди поволновались».
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