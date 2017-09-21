Полиция изучает видео жестокого избиения школьницей ровесницы в Тихвине

Полицейские в Ленинградской области изучают опубликованную в Интернете видеозапись, на которой
девочка-подросток жестоко избивает ровесницу.
Инцидент произошел в начале августа в одном из микрорайонов города Тихвина, однако известно о нем стало только сейчас.
На кадрах, появившихся в соцсети «ВКонтакте», видно, как девочка-подросток обрушивает на сверстницу град ударов. Свидетели действа просят прекратить избиение, но агрессивная девочка продолжает издеваться над своей жертвой.
13 августа мать пострадавшей девочки, узнав о произошедшем конфликте, обратилась в полицию. Заявление женщины было принято.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что изучают скандальное видео, сообщает РИА Новости.
На кадрах, появившихся в соцсети «ВКонтакте», видно, как девочка-подросток обрушивает на сверстницу град ударов. Свидетели действа просят прекратить избиение, но агрессивная девочка продолжает издеваться над своей жертвой.
13 августа мать пострадавшей девочки, узнав о произошедшем конфликте, обратилась в полицию. Заявление женщины было принято.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что изучают скандальное видео, сообщает РИА Новости.
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