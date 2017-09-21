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    Полиция изучает видео жестокого избиения школьницей ровесницы в Тихвине. дети и подростки, драки и избиения, жестокость, Ленинградская область, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолиция изучает видео жестокого избиения школьницей ровесницы в Тихвине

    Полиция изучает видео жестокого избиения школьницей ровесницы в Тихвине

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    Полиция изучает видео жестокого избиения школьницей ровесницы в Тихвине

    Полиция изучает видео жестокого избиения школьницей ровесницы в Тихвине

    Полиция изучает видео жестокого избиения школьницей ровесницы в Тихвине

      Полицейские в Ленинградской области изучают опубликованную в Интернете видеозапись, на которой девочка-подросток жестоко избивает ровесницу.

      Инцидент произошел в начале августа в одном из микрорайонов города Тихвина, однако известно о нем стало только сейчас.

      На кадрах, появившихся в соцсети «ВКонтакте», видно, как девочка-подросток обрушивает на сверстницу град ударов. Свидетели действа просят прекратить избиение, но агрессивная девочка продолжает издеваться над своей жертвой.

      13 августа мать пострадавшей девочки, узнав о произошедшем конфликте, обратилась в полицию. Заявление женщины было принято.

      В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что изучают скандальное видео, сообщает РИА Новости.

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