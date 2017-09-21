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    Украина оплатила России издержки по иску на $3 млрд

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    Украина оплатила России издержки по иску на $3 млрд

    Украина оплатила России издержки по иску на $3 млрд

    Украина исполнила постановление Высокого суда Лондона о компенсации части судебных издержек по иску России, связанному с долгом в $3 млрд.

    В сообщении Минфина РФ говорится, что компания The Law Debenture Corporation PLC, представляющая интересы Москвы, подтвердила получение платежа от Киева на сумму £1,16 млн.

    Из сообщения Минфина: «Таким образом, Украина исполнила постановление Высокого суда Лондона о компенсации Украиной части судебных издержек, понесенных российской стороной».

    В конце июля Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов и компенсировать часть судебных расходов. Россия подала иск в феврале 2016 года, после того как Украина вовремя не погасила свою задолженность по облигациям.

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