Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
21 сентября, 20:15
Выступление Сергея Лаврова в ООН

    В Госдуме объяснили ухудшение экологической ситуации в регионах

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости, Алексей Мальгавко
    В Госдуме объяснили ухудшение экологической ситуации в регионах

    В Госдуме объяснили ухудшение экологической ситуации в регионах

    В Госдуме объяснили ухудшение экологической ситуации в регионах
  • Фото: РИА Новости, Алексей Мальгавко

    • Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов назвал причину роста выбросов вредных веществ в воздух.

    В Минприроды составили рейтинг городов с самым грязным воздухом в России. Всего в список вошли 20 городов.

    В Госдуме прокомментировали ситуацию с ухудшением экологии в регионах. Кирилл Черкасов заявил НСН, что рост выброса вредных веществ в воздух связан с нежеланием промышленных предприятий вкладываться в очистные сооружения. Он добавил, что на особом контроле находится экологическая ситуация в Челябинске.

    Кирилл Черкасов, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды: «У нас есть вопросы к ряду городов, где промышленные предприятия не дают людям возможность открывать окна и выходить на улицу без специальных повязок. Например, Челябинск у нас на особом контроле».

    По его словам, промышленные предприятия пользуются тем, что инспекторы Росприроднадзора не работают в выходные, и в связи с этим увеличивают выбросы в несколько раз в эти дни.

    Кирилл Черкасов: «Неоднократно назывались эти предприятия, но до сих пор ничего не сделано, эти выбросы продолжаются».

    Стоит отметить, что Минприроды обнаружило самое сильное загрязнение воздуха в Красноярске. На второй сточке антирейтинга — Новокузнецк. Замыкает тройку Норильск.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru