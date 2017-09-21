В Госдуме объяснили ухудшение экологической ситуации в регионах

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов назвал причину роста выбросов вредных веществ в воздух.
В Минприроды составили рейтинг городов с самым грязным воздухом в России. Всего в список вошли 20 городов.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с ухудшением экологии в регионах. Кирилл Черкасов заявил НСН, что рост выброса вредных веществ в воздух связан с нежеланием промышленных предприятий вкладываться в очистные сооружения. Он добавил, что на особом контроле находится экологическая ситуация в Челябинске.
Кирилл Черкасов, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды: «У нас есть вопросы к ряду городов, где промышленные предприятия не дают людям возможность открывать окна и выходить на улицу без специальных повязок. Например, Челябинск у нас на особом контроле».
По его словам, промышленные предприятия пользуются тем, что инспекторы Росприроднадзора не работают в выходные, и в связи с этим увеличивают выбросы в несколько раз в эти дни.
Кирилл Черкасов: «Неоднократно назывались эти предприятия, но до сих пор ничего не сделано, эти выбросы продолжаются».
Стоит отметить, что Минприроды обнаружило самое сильное загрязнение воздуха в Красноярске. На второй сточке антирейтинга — Новокузнецк. Замыкает тройку Норильск.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с ухудшением экологии в регионах. Кирилл Черкасов заявил НСН, что рост выброса вредных веществ в воздух связан с нежеланием промышленных предприятий вкладываться в очистные сооружения. Он добавил, что на особом контроле находится экологическая ситуация в Челябинске.
Кирилл Черкасов, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды: «У нас есть вопросы к ряду городов, где промышленные предприятия не дают людям возможность открывать окна и выходить на улицу без специальных повязок. Например, Челябинск у нас на особом контроле».
По его словам, промышленные предприятия пользуются тем, что инспекторы Росприроднадзора не работают в выходные, и в связи с этим увеличивают выбросы в несколько раз в эти дни.
Кирилл Черкасов: «Неоднократно назывались эти предприятия, но до сих пор ничего не сделано, эти выбросы продолжаются».
Стоит отметить, что Минприроды обнаружило самое сильное загрязнение воздуха в Красноярске. На второй сточке антирейтинга — Новокузнецк. Замыкает тройку Норильск.
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