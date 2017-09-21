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    Губернатор Нижегородской области опроверг слухи о своей отставке

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    Губернатор Нижегородской области опроверг слухи о своей отставке

    Губернатор Нижегородской области опроверг слухи о своей отставке

    Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев опроверг сообщения о своей грядущей отставке, появившиеся в ряде СМИ.

    На церемонии вручения госнаград от имени президента Шанцев отметил, что слухи о своей отставке слышит на протяжении всего периода руководства областью.

    Валерий Шанцев: «Да я сколько работаю лет, столько собираюсь (в отставку). Когда соберусь, скажу. Я работаю каждый день до 22 часов, расписан график».

    Ранее в окружении губернатора, комментируя слухи, заявили, что «Шанцев полон сил и желания работать дальше».

    Шанцев, которому в текущем году исполнилось 70 лет, возглавляет Нижегородскую область с 2005 года. На выборах в 2014 году он набрал 86%.

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