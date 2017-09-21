Губернатор Нижегородской области опроверг слухи о своей отставке

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев опроверг сообщения о своей грядущей отставке, появившиеся в ряде СМИ.

На церемонии вручения госнаград от имени президента Шанцев отметил, что слухи о своей отставке слышит на протяжении всего периода руководства областью.



Валерий Шанцев: «Да я сколько работаю лет, столько собираюсь (в отставку). Когда соберусь, скажу. Я работаю каждый день до 22 часов, расписан график».



Ранее в окружении губернатора, комментируя слухи, заявили, что «Шанцев полон сил и желания работать дальше».



Шанцев, которому в текущем году исполнилось 70 лет, возглавляет Нижегородскую область с 2005 года. На выборах в 2014 году он набрал 86%.