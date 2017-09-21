Сын Николая Караченцова объяснил перевод артиста в реанимацию

Родные Николая Караченцова, госпитализированного в НИИ имени Склифосовского, подтвердили перевод артиста в реанимацию.
Сын актера сообщил, что состояние Николая Петровича «стабильное и хорошее». Андрей Караченцов также рассказал, почему артист был переведен в реанимацию, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Андрей Караченцов: «После обследования папу всегда направляют в реанимацию, чтобы с ним ничего не случилось. Чувствует он себя нормально, не переживайте».
Ранее тревожная информация поступила из НИИ имени Склифосовского. Журналистам в справочной службе медучреждения сказали, что Караченцову стало хуже.
Актерская деятельность звезды отечественного кино Николая Караченцова прервалась в 2005 году после страшной аварии. В результате ДТП актер получил серьезную черепно-мозговую травму. Караченцов пролежал 26 дней в коме, перенес несколько операций. Второе серьезное ДТП произошло в этот же день в 2017 году. 27 февраля автомобиль Toyota, которым управляла супруга актера, столкнулся с грузовиком и вылетел на обочину. В результате артиста госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.
Андрей Караченцов: «После обследования папу всегда направляют в реанимацию, чтобы с ним ничего не случилось. Чувствует он себя нормально, не переживайте».
Ранее тревожная информация поступила из НИИ имени Склифосовского. Журналистам в справочной службе медучреждения сказали, что Караченцову стало хуже.
Актерская деятельность звезды отечественного кино Николая Караченцова прервалась в 2005 году после страшной аварии. В результате ДТП актер получил серьезную черепно-мозговую травму. Караченцов пролежал 26 дней в коме, перенес несколько операций. Второе серьезное ДТП произошло в этот же день в 2017 году. 27 февраля автомобиль Toyota, которым управляла супруга актера, столкнулся с грузовиком и вылетел на обочину. В результате артиста госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.
Комментарии