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    Сын Николая Караченцова объяснил перевод артиста в реанимацию

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Федоренко
    Сын Николая Караченцова объяснил перевод артиста в реанимацию

    Сын Николая Караченцова объяснил перевод артиста в реанимацию

    Сын Николая Караченцова объяснил перевод артиста в реанимацию
  • Фото: РИА Новости, Владимир Федоренко

    • Родные Николая Караченцова, госпитализированного в НИИ имени Склифосовского, подтвердили перевод артиста в реанимацию.

    Сын актера сообщил, что состояние Николая Петровича «стабильное и хорошее». Андрей Караченцов также рассказал, почему артист был переведен в реанимацию, сообщает сайт «Комсомольской правды».

    Андрей Караченцов: «После обследования папу всегда направляют в реанимацию, чтобы с ним ничего не случилось. Чувствует он себя нормально, не переживайте».

    Ранее тревожная информация поступила из НИИ имени Склифосовского. Журналистам в справочной службе медучреждения сказали, что Караченцову стало хуже.

    смотретьАстрологи после ДТП посоветовали Караченцову избегать 12-х этажей
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    Актерская деятельность звезды отечественного кино Николая Караченцова прервалась в 2005 году после страшной аварии. В результате ДТП актер получил серьезную черепно-мозговую травму. Караченцов пролежал 26 дней в коме, перенес несколько операций. Второе серьезное ДТП произошло в этот же день в 2017 году. 27 февраля автомобиль Toyota, которым управляла супруга актера, столкнулся с грузовиком и вылетел на обочину. В результате артиста госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.

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