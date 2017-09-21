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    Гарик Burito пригласил участников «Ты супер! Танцы» выступить на своем сольном концерте

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    Гарик Burito пригласил участников «Ты супер! Танцы» выступить на своем сольном концерте

    Гарик Burito пригласил участников «Ты супер! Танцы» выступить на своем сольном концерте

    Гарик Burito пригласил участников «Ты супер! Танцы» выступить на своем сольном концерте

    В субботу, 23 сентября, зрители НТВ увидят четвертый конкурсный день проекта «Ты супер! Танцы». Отборочные испытания в самом разгаре: справиться с волнением юным танцорам помогают известные спортсмены, артисты и певцы.

    Поддержать талантливых Артёма и Алису Наумовых пришел популярный певец Гарик Burito.

    Алиса и Артём — брат и сестра из Киреевска. Их родной стиль — хип-хоп-аэробика, и за три года занятий они сумели стать кандидатами в мастера спорта. Кроме того, Алиса — член сборной страны по данному направлению и состоит в федерации фитнес-аэробики России. Группа, в составе которой ребята выступают на соревнованиях, неоднократно становилась победителем и призером крупных международных, европейских, всероссийских конкурсов и фестивалей. Артём и Алиса мечтают связать свою дальнейшую жизнь с танцами, а в будущем стать преподавателями.

    Конкурсанты с первых минут поразили своим профессионализмом не только членов жюри, но и гостя программы Гарика Burito, под песню которого ребята подготовили номер. Певец признался, что был очень тронут: ребята показали прекрасное выступление в стилях, на которых он вырос и которые ему очень дороги. Уже за кулисами певец предложил ребятам принять участие в его сольном концерте, который пройдет 19 ноября в клубе «Известия Hall».

    Гарик Burito: «Мероприятия такого рода вызывают во мне особый эмоциональный стресс: невозможно спокойно смотреть на то, как люди погружаются в твою песню благодаря искусству, жанровости. Я чутко переживаю такие вещи, потому что каждая из песен пропитана собственной болью, мироощущением. Поэтому первое, на что я обращаю внимание, — это то, как человек прочувствовал ее. Ребята, конечно же, очень тронули меня, особенно тем, что танцевали в стилях, на которых я, как человек, с детства танцевавший на улице, вырос. Будет здорово, если ребята смогут выступить и на нашем сольном концерте!»

    Увидеть выступление Алисы и Артёма Наумовых, а также их встречу с Burito зрители смогут в эту субботу, 23 сентября, в 20:00.

    смотреть«Ты супер! Танцы». Выпуск №3
    «Ты супер! Танцы». Выпуск №3
    Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

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