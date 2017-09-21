Гарик Burito пригласил участников «Ты супер! Танцы» выступить на своем сольном концерте

В субботу, 23 сентября, зрители НТВ увидят четвертый конкурсный день проекта «Ты супер! Танцы». Отборочные испытания в самом разгаре: справиться с волнением юным танцорам помогают известные спортсмены, артисты и певцы.
Поддержать талантливых Артёма и Алису Наумовых пришел популярный певец Гарик Burito.
Алиса и Артём — брат и сестра из Киреевска. Их родной стиль — хип-хоп-аэробика, и за три года занятий они сумели стать кандидатами в мастера спорта. Кроме того, Алиса — член сборной страны по данному направлению и состоит в федерации фитнес-аэробики России. Группа, в составе которой ребята выступают на соревнованиях, неоднократно становилась победителем и призером крупных международных, европейских, всероссийских конкурсов и фестивалей. Артём и Алиса мечтают связать свою дальнейшую жизнь с танцами, а в будущем стать преподавателями.
Конкурсанты с первых минут поразили своим профессионализмом не только членов жюри, но и гостя программы Гарика Burito, под песню которого ребята подготовили номер. Певец признался, что был очень тронут: ребята показали прекрасное выступление в стилях, на которых он вырос и которые ему очень дороги. Уже за кулисами певец предложил ребятам принять участие в его сольном концерте, который пройдет 19 ноября в клубе «Известия Hall».
Гарик Burito: «Мероприятия такого рода вызывают во мне особый эмоциональный стресс: невозможно спокойно смотреть на то, как люди погружаются в твою песню благодаря искусству, жанровости. Я чутко переживаю такие вещи, потому что каждая из песен пропитана собственной болью, мироощущением. Поэтому первое, на что я обращаю внимание, — это то, как человек прочувствовал ее. Ребята, конечно же, очень тронули меня, особенно тем, что танцевали в стилях, на которых я, как человек, с детства танцевавший на улице, вырос. Будет здорово, если ребята смогут выступить и на нашем сольном концерте!»
Увидеть выступление Алисы и Артёма Наумовых, а также их встречу с Burito зрители смогут в эту субботу, 23 сентября, в 20:00.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Алиса и Артём — брат и сестра из Киреевска. Их родной стиль — хип-хоп-аэробика, и за три года занятий они сумели стать кандидатами в мастера спорта. Кроме того, Алиса — член сборной страны по данному направлению и состоит в федерации фитнес-аэробики России. Группа, в составе которой ребята выступают на соревнованиях, неоднократно становилась победителем и призером крупных международных, европейских, всероссийских конкурсов и фестивалей. Артём и Алиса мечтают связать свою дальнейшую жизнь с танцами, а в будущем стать преподавателями.
Конкурсанты с первых минут поразили своим профессионализмом не только членов жюри, но и гостя программы Гарика Burito, под песню которого ребята подготовили номер. Певец признался, что был очень тронут: ребята показали прекрасное выступление в стилях, на которых он вырос и которые ему очень дороги. Уже за кулисами певец предложил ребятам принять участие в его сольном концерте, который пройдет 19 ноября в клубе «Известия Hall».
Гарик Burito: «Мероприятия такого рода вызывают во мне особый эмоциональный стресс: невозможно спокойно смотреть на то, как люди погружаются в твою песню благодаря искусству, жанровости. Я чутко переживаю такие вещи, потому что каждая из песен пропитана собственной болью, мироощущением. Поэтому первое, на что я обращаю внимание, — это то, как человек прочувствовал ее. Ребята, конечно же, очень тронули меня, особенно тем, что танцевали в стилях, на которых я, как человек, с детства танцевавший на улице, вырос. Будет здорово, если ребята смогут выступить и на нашем сольном концерте!»
Увидеть выступление Алисы и Артёма Наумовых, а также их встречу с Burito зрители смогут в эту субботу, 23 сентября, в 20:00.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
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