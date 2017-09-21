Аэропорт Махачкалы привлек орнитологов к борьбе с мешающими самолетам птицами

В аэропорту Махачкалы развернулась борьба с птицами, которые слетаются к свалкам, расположенным недалеко от воздушной гавани, что создает угрозу для взлета и посадки лайнеров. Сотрудники аэропорта уже обратились за помощью к орнитологам. Теперь птиц распугивают специальными биоустановками и даже выстрелами из ракетниц.

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Специальная биоустановка воспроизводит тревожные крики десятка видов птиц. Этот сигнал означает «спасайся, кто может». Радиус действия — сотни метров.



Сложнее всего работать с орлами, залетающими на аэродром из горных районов, говорят орнитологи. На истеричные крики чаек и ворон они никак не реагируют. Хищников, которых считают небесным символом Кавказа, работники аэропорта скрепя сердце пугают выстрелами из ракетниц.



Столкновения птиц с самолетами — явление нечастое, но крайне опасное. За три года в небе над Махачкалой зафиксировано несколько случаев. Руководство аэропорта сражается с птицами уже несколько лет. Главная проблема — близость к воздушной гавани трех свалок. По федеральному закону, такие объекты должны находиться на удалении не меньше 15 километров. Ежедневно сюда свозят десятки тонн городского мусора.



Сейчас пернатых не так много. Наплыва ждут глубокой осенью, когда стаи полетят на юг.



У владельца мусорного полигона — свои аргументы: отходы здесь сортируют и, чтобы они не достались птицам, засыпают землей. А орнитологи уверены, что проблему можно решить, если на предприятии ввести полный запрет приема пищевых отходов.



А в администрации Каспийска говорят, что вывозить отходы больше некуда. Если свалку закрыть, в городе наступит мусорный коллапс, вплоть до эпидемии.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Омара Магомедова.