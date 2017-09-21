Контактная группа отметила сокращение числа обстрелов в Донбассе

В результате перемирия на востоке Украины снизилось количество обстрелов. Такое заявление сделал в Минске по итогам очередного заседания контактной группы по Украине глава миссии ОБСЕ Мартин Сайдик.

По данным наблюдателей, в регионе стреляют меньше, чем в прошлом году, но цифры все равно настораживают. Только с января от обстрелов погибли почти 70 мирных граждан.



Также Мартин Сайдик сообщил, что ОБСЕ усиливает контроль за соблюдением перемирия. Вблизи станицы Луганской была установлена новая видеокамера. Есть надежда, что огонь в этом районе скоро прекратится и конфликтующие стороны будут разведены.