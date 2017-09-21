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  • 21.09, 10:11

    Николаю Караченцову стало хуже, его перевели в реанимацию

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    Николаю Караченцову стало хуже, его перевели в реанимацию

    Николаю Караченцову стало хуже, его перевели в реанимацию

    Знаменитому актеру Николаю Караченцову, который был госпитализирован несколько дней назад в НИИ имени Склифосовского, стало хуже.

    Состояние здоровья артиста ухудшилось, Караченцов был переведен в отделение хирургической реанимации, сообщает ТАСС.

    Справочная служба НИИ имени Склифосовского: «Состояние тяжелое, он переведен в хирургическую реанимацию».

    Ранее супруга Караченцова Людимила Поргина рассказала, что в артист лег в НИИ имени Склифосовского на обследование, которое проходит два раза в год. После этого артист с семьей уедет за границу на всю зиму.

    смотретьКараченцов вышел из больницы после ДТП в Подмосковье
    Караченцов вышел из больницы после ДТП в Подмосковье
    Напомним, актер не в первый раз лечится в институте Склифосовского. В медучреждение Караченцов попал после ДТП в Щёлковском районе Московской области. По стечению обстоятельств авария с участием актера произошла в тот же день, что и в 2005 году, когда его автомобиль врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В 2005 году актер получил серьезную черепно-мозговую травму, около месяца пролежал в коме и перенес несколько тяжелейших операций.

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