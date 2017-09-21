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  • 21.09, 10:11

    В Челябинске после полугода поисков задержан серийный педофил-насильник

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    В Челябинске после полугода поисков задержан серийный педофил-насильник

    В Челябинске после полугода поисков задержан серийный <nobr>педофил-насильник</nobr>

    Полицейские задержали подозреваемого в серии изнасиловании девочек. Педофилом оказался немолодой и ранее судимый мужчина.

    По данным МВД РФ по Челябинской области, 53-летний задержанный подозревается в совершении нескольких нападений на детей. Все они были совершены на территории Тракторозаводского района города.

    Одно из преступлений произошло в январе у одного из жилых домов на ул. Котина. Там злоумышленник изнасиловал девочку-подростка. Педофил случайно попал в объектив камеры, кадры оказались в СМИ.

    По данному факту и другим эпизодам региональным СУ СКР возбуждены уголовные дела по статье: «Насильственные действия сексуального характера». Мужчина находился в розыске с января этого года. По решению суда подозреваемый заключен под стражу, сообщает «Интерфакс».

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